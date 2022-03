Agüero confirmó que su hijo Benjamín se sumó a las inferiores de un club argentino

Embed Benjamin Aguero fue a probarse a Tigre y quedó! pic.twitter.com/BqxFvw0qtl — JOTAPE ⭐️ (@Jpanfuso) March 2, 2022

Benjamín es fruto de su relación con Giannina Maradona y, según contó su padre: "Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió 'pá, quedé'. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta".

"Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿Me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va", aseveró Agüero.