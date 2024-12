Un jugador de Boca se va a Fiorentina y podría ser la clave para un regreso en River

El defensor Nicolás Valentini ya definió su futuro y continuará su carrera en Fiorentina de Italia , tras no renovar su contrato con Boca . El "Xeneize" lo mantuvo marginado del primer equipo desde abril, cuando tomó la decisión de no continuar.

El zaguero, que también puede desempeñarse como lateral izquierdo, se unirá a las filas del conjunto violeta una vez que quede en libertad de acción a fin de año, ya que no llegó a un entendimiento con el club de La Ribera.

Valentini estuvo ocho meses sin tener acción sobre los campos de juego, debido a su situación problemática dentro de Boca , pero esto no es un inconveniente para Fiorentina , que lo espera con ansias.

Según la prensa italiana, el jugador viajará antes de que termine el año para sellar su contrato. A la institución presidida por Juan Román Riquelme no le ingresará ningún dinero por esta operación.

Cabe recordar que a mediados de septiembre, el conjunto porteño había desistido de una propuesta de 2.700.000 de dólares para dejar la institución y no a principios del 2025.

En abril de este año Nicolás Valentini no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Boca y el Consejo de Fútbol tomó la decisión que no represente a la institución, hasta tanto no se materialice la firma de la renovación.

La medida fue notificada al cuerpo técnico de Diego Martínez, por entonces a cargo del plantel, para que ya no lo tenga en cuenta entre los jugadores concentrados para los encuentros del Torneo de la Liga, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Valentini podría ser la clave para que Martínez Quarta regrese a River

Con la llegada de Valentini a la Fiorentina, el equipo de Italia se aseguró reforzar la defensa, sector donde podría sufrir una fuerte baja. Resulta que Lucas Martínez Quarta, capitán del equipo violeta, le gustaría regresar a la Argentina junto a su familia para volver a jugar en River.

image.png

A los 28 años, Martínez Quarta es capitán de la Fiorentina, donde llegó procedente desde el "Millonario" en 2020, a cambio de 12 millones de euros con objetivos incluídos.

El principal interés viene por parte de la dirigencia de River, de contar con otro jugador de la selección argentina, y de Marcelo Gallardo, lógicamente. Sin embargo, su salida de la Fiorentina no será nada fácil: el equipo italiano pedirá una suma importante para liberarlo ya que tiene contrato hasta 2028.