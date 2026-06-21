Uruguay no pudo con Cabo Verde y se jugará la clasificación frente a España + Agregar ámbito en









La Celeste dejó escapar una gran chance de encaminar su clasificación a los 16avos de final al empatar 2-2 con el conjunto africano por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Con este resultado, ambos equipos quedaron con dos puntos.

Uruguay no pudo con Cabo Verde y se jugará la clasificación frente a España.

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde este domingo por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un electrizante partido disputado en Miami. Kevin Pina y Helio Varela marcaron para el seleccionado africano, mientras que Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio convirtieron para la "Celeste", que dejó escapar una buena oportunidad de acercarse a la clasificación.

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Con este resultado, ambos equipos quedaron con dos puntos y llegarán con posibilidades de avanzar a los 16avos de final en la última jornada. Uruguay se jugará todo nada menos que ante España, una de las principales candidatas al título, que llega entonada tras golear 4-0 a Arabia Saudita. Por su parte, Cabo Verde buscará seguir haciendo historia cuando enfrente al conjunto saudí.

Uruguay y Cabo Verde igualaron 2 a 2 en Miami Embed - DE NO CREER: URUGUAY NO LE PUDO GANAR A CABO VERDE | Uruguay 2-2 Cabo Verde | RESUMEN | M39 El seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa asumió la iniciativa desde el comienzo y generó las primeras aproximaciones del encuentro. A los nueve minutos, Agustín Canobbio ganó de cabeza dentro del área, pero su remate fue bloqueado por el defensor Diney Borges. Poco después, Federico Valverde contó con una clara ocasión tras una asistencia de Canobbio, aunque su definición cruzada se perdió junto al palo.

Sin embargo, fue Cabo Verde quien golpeó primero. A los 20 minutos, Kevin Pina ejecutó un potente tiro libre desde tres cuartos que atravesó la barrera y se metió junto al palo izquierdo de Fernando Muslera para abrir el marcador y anotar el primer gol mundialista de la historia de su selección.

Uruguay intentó reaccionar mediante la presión alta y la búsqueda constante por las bandas, aunque le costó encontrar espacios ante el orden defensivo africano. La igualdad llegó recién a los 43 minutos de la primera etapa cuando Rodrigo Bentancur conectó de cabeza y estrelló la pelota en el poste, para encontrar la cabeza de Maximiliano Araújo que aprovechó el rebote para poner el empate.

Ya en tiempo de descuento, Araújo volvió a participar en la jugada ofensiva al bajar un centro para la llegada de Canobbio, que definió de primera y estableció el 2-1 antes del descanso. El complemento mantuvo la intensidad, aunque con mayor fricción y menos claridad en el juego. Cabo Verde encontró el empate a los 15 minutos tras un grave error defensivo de Uruguay: Mathías Olivera falló en la salida desde el fondo y Helio Varela aprovechó la mala salida de Muslera para definir con el arco vacío y establecer el 2-2 definitivo Durante la última media hora, el encuentro se volvió de ida y vuelta. Uruguay empujó en busca de la victoria, aunque sin demasiada precisión en los metros finales, mientras que Cabo Verde apostó por los contraataques y también contó con oportunidades para quedarse con los tres puntos. El empate dejó completamente abierta la definición del Grupo H de cara a la última fecha. Formaciones y datos Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Viñas, Maximiliano Araujo. DT: Marcelo Bielsa. Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Broges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina; Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues; Benchimol. DT: Bubista. Grupo H – Fecha 2. Estadio: Hard Rock Stadium (Estados Unidos). Árbitro: Espen Eskas (Noruega). VAR: Willy Delajod (Francia).