Vélez, entre la docencia y el fútbol: "La pandemia nos dio una oportunidad desde lo educativo"

En ese contexto “La Fábrica”, como suelen llamar a las divisiones inferiores en el club de Liniers por “crear” buenos jugadores, es un gran sostén económico (sus últimas cuatro ventas de futbolistas –Maximiliano Romero, Santiago Cáseres, Matías Vargas y Nicolás Domínguez- dejaron poco más de €40 millones en las arcas de la tesorería) y a nivel títulos conseguidos, en la institución fundada el 1° de enero de 1910.

Además de contar con una vida social muy activa, Vélez tiene al Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield, que cobija y forma a miles de jóvenes. Y uno de sus puntos fuerte es que tanto escolaridad como fútbol van de la mano.

Ámbito charló con los responsables del fútbol juvenil de Vélez, el coordinador Sebastián Pait y el secretario técnico Pedro Larraquy, para que cuenten como se vive en los chicos esta pandemia y cuál es el rol que deben cumplir los profesionales que los forman.

Vélez2 Pedro Larraquy y Sebastián Pait, secretario técnico y coordinador de las juveniles de Vélez, durante un encuentro en la Villa Olímpica. "El fútbol es una gran oportunidad educativa", aseguraron.

Para Pait la clave está en “entender el fútbol como un medio educativo. No solo a nivel futbolístico sino también en lo personal”. “Si bien nosotros estamos formando profesionales, el abordaje es una formación integral porque no todos llegan a ser futbolistas profesionales. El fútbol es una gran oportunidad educativa”.

Pedro Larraquy jugó en Vélez durante 12 años y fue, hasta el 7 de octubre de 2012, el jugador que más veces vistió la camiseta del club de Liniers. Ese día Fabián Cubero superó su marca llevaba 30 años. Con 457 partidos oficiales, el exmediocampista sabe muy bien del sentido de pertenencia que intentan enseñarles a los chicos. ¿Pero cómo hacerlo a través de una pantalla?

Entrenar en pandemia

Larraquy aclaró que nada será como trabajar en el campo de juego, pero acepta que la coyuntura los llevó a reinventarse y en ese aspecto “el club nos dio todo lo que necesitábamos”. Explicó que el zoom y los software otorgados a los profesionales hicieron más largas y entretenidas las prácticas.

Vélez cuenta con una escuela y además una pensión en su Villa Olímpica de Parque Leloir donde viven los futbolistas del interior. Por eso, esta pandemia no podía agarrarlos distraídos. “Cuando el colegio define que no hay más clases presenciales teníamos que desactivar la pensión porque era un lugar de riesgo y tuvimos que orientar todo para que cada alumno, y futbolista, pudiera regresar a su casa. El personal médico se reunió con los jugadores de la pensión para tomar los recaudos que hay que tomar en viajes en micro y avión. Una vez que estaban todos en sus hogares, reestructuramos lo operativo en función del departamento de psicología, que creíamos que podía ser un gran aporte. Ellos nos recomendaron que debíamos mantener la rutina”, explicó Pait.

En cuanto a la recepción de los jóvenes a esta “nueva normalidad”, Pait aseguró que en cada entrenamiento (los hacen de lunes a viernes durante dos horas) hay médicos, nutricionistas y psicólogos que charlan con los jugadores para ir apoyándolos en cualquier inquietud que presenten. Y también halagó el “gran trabajo de todos los cuerpos técnicos que tuvieron que adaptar cada ejercicio a los espacios heterogéneos que tiene cada jugador” y dio la clave para que no se pierda asistencia a los entrenamientos virtuales: “Los objetivos son la clave para transitar el día a día de la mejor manera.

Fútbol y estudio van de la mano

Vélez cuenta con el Departamento de Apoyo y Orientación Escolar, DAOE, que abarca desde hace unos años, la problemática de la escolaridad entre los juveniles. Con alrededor de 700 futbolistas entre todas sus divisiones inferiores e infantiles, Pait reconoce que “la deserción escolar debía atacarse de raíz” y sin intermediarios. Por eso se creó un área exclusiva, a cargo de Luisina Toscano, para este tema.

“Que todos estén escolarizados es una premisa y a través del DAOE eso se detectó rápidamente. También hay que tener en cuenta en qué nivel o qué proceso anterior de escolarización tuvo el chico. Dependiendo de cada caso el DAOE elige el espacio curricular acorde. El club tiene el colegio propio pero también hay otro que está muy cerca (NdR: la escuela N° 13 Coronel de Marina Tomás Espora) con el que trabajamos y van algunos chicos de la pensión. Vinculamos muchísimo el tema educativo. A nivel sanciones primero está lo escolar y después se llega a lo deportivo”, explicó el coordinador que asumió en enero de 2018.

"El fútbol es una gran oportunidad educativa" Sebastián Pait, coordinador de las juveniles en Vélez Sarsfield

“Muchas veces las oportunidades tienen que ver con un contexto familiar, social por el lugar donde viven. A veces no es que los chicos no quieran estudiar, sino que no pueden, la familia no puede acompañar y en ese momento es cuando entra en acción el DAOE generando soluciones a esa problemática y que los jóvenes estén escolarizados”, agregó Pait.

Protocolo coronavirus

Aún sin ir todos los días al campo de juego, los jugadores están expuestos al contagio del coronavirus porque muchos de sus padres deben trabajar y estar en contacto con otras personas. Para detectar cualquier posible contagio Vélez decidió hacer partícipe al cuerpo médico de cada entrenamiento y no tener a los cuerpos técnicos como puente que les avisen los síntomas de sus jugadores.

“El jefe médico (Ricardo Coppolecchia), es quien se encarga del abordaje a nivel familiar, con un médico a disposición se hace un seguimiento que es informado a las autoridades del fútbol juvenil los días miércoles en una reunión de coordinación y los días viernes donde todos los departamentos hacen sus devoluciones, se actualizan los estados de los pacientes”, indicó Pait.

Trabajar con jóvenes

Estar a diario con niños conlleva una gran responsabilidad, algo de lo que ni Pait ni Larraquy reniegan. Asumen el compromiso y conocen su importancia. En esa línea, ambos coinciden que la retroalimentación es mutua y requiere estar preparado para dar respuestas.

Vélez1 Sebastián Pait, coordinador de las divisiones juveniles de Vélez, charlando con Matías Vargas, exjugador del club que le da charlas a los chicos durante la pandemia.

“El poder de absorción que tiene un chico es tremendo y para eso uno tiene que estar preparado para darle todos los días lo máximo de uno y el chico pueda mejorar a diario. Hoy los chicos preguntan muchísimo más. Antes se aceptaba todo mucho más sin consultar. Y para dar respuesta uno tiene que estar preparado. No por nada la mayoría de los PF que hay en Vélez son licenciados”, comenzó el exfutbolista.

“Todos somos docentes y esto requiere dar lo máximo cada día porque lo que nosotros no le brindamos ahora tan vez nadie se los podrá en el futuro. Tenemos que entender que nuestra mejora profesional va directamente al jugador. El objetivo es cambiar comportamientos para que los hagan mejores. Mejor persona, mejor jugador”, afirmó Pait.

"Hoy los chicos preguntan muchísimo más" Pedro Larraquy, secretario técnico de Vélez Sarsfield.

“La comunicación y el feedback con los chicos es fundamental. Porque ellos preguntan y nosotros tenemos que responder. Y si no lo sabemos hay que estudiarlo y darle la respuesta. Nos ayudan a buscar una referencia que no tengamos. En algún momento de los entrenamientos nosotros tenemos un momento de evaluación para que ellos entiendan lo que trabajaron y para qué sirvió lo realizado. Es importante que comprendan por qué se hacen las cosas”, agregó Larraquy.

“Hoy los jugadores manejan mucha información y te ayudan a vos a mejorar marcándote cosas que quizás no hayas podido ver. Y en ese ida y vuelta toman valor. Cuando el marco de discusión está, ellos se cuidan también en lo que van a decir y se preparan más. De eso se trata, de ir mejorando día a día, de ser mejor que ayer y que los jugadores tengan un desarrollo acorde a lo que les toque enfrentar en el futuro. No solo en el fútbol, sino también a nivel social y laboral.”, finalizó Pait.