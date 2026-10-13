Vuelve el Gran Premio de África a la Fórmula 1: cuándo será y cómo será el circuito

La máxima categoría del automovilismo confirmó un acuerdo histórico por diez años para competir en Ruanda a partir de la próxima década.

El certamen mundial volverá a disputar una fecha en territorio africano luego de más de tres décadas de ausencia.

La Fórmula 1 oficializó uno de los anuncios más esperados dentro del deporte motor. La categoría volverá a disputar una fecha oficial en África a partir de la próxima década. Tras años de negociaciones, se alcanzó un acuerdo con el gobierno de Ruanda para organizar el Gran Premio de África con un contrato que se extenderá por diez años.

La última competencia de la F1 en suelo africano tuvo lugar el 14 de marzo de 1993 en el histórico trazado de Kyalami, Sudáfrica , cuando Alain Prost se quedó con la victoria a bordo de su Williams-Renault. Con este movimiento, la categoría salda una deuda histórica de más de tres décadas y logra competir en todos los continentes habitados del planeta.

Si bien la firma comercial entre la Fórmula 1 y las autoridades de Ruanda ya es oficial, el debut en pista está condicionado a la finalización de las obras de infraestructura. El horizonte estimado para el primer fin de semana de carrera apunta a los primeros años de la década de 2030 (entre 2030 y 2031), una vez que el nuevo autódromo esté totalmente construido y homologado por las autoridades deportivas.

El último GP de África fue el 14 de marzo de 1993 en Sudáfrica.

Desde la dirigencia, el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó el carácter federal y global del acuerdo : "Con Ruanda incorporándose al calendario desde la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados y acercará el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo".

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, calificó el retorno como "un momento histórico para el automovilismo" y enfatizó que se trabajará codo a codo con los organizadores para cumplir con cada estándar de seguridad y logística.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, en la presentación del GP de África. F1

El circuito del Gran Premio de África y otros datos

El denominado Rwanda International Circuit estará ubicado en la zona de Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de la capital Kigali y pegado al nuevo aeropuerto internacional.

La iniciativa contempla un megaproyecto de desarrollo valuado en aproximadamente u$s3.200 millones, cifra que incluye u$s1.200 millones destinados de forma exclusiva al complejo deportivo y unos u$s2.000 millones orientados a la construcción de la terminal aérea. Según las informaciones difundidas sobre el esquema de financiamiento, Qatar asumiría cerca del 70% de la inversión total, mientras que el Estado ruandés aportará el 30% restante para transformar a la región en un polo turístico y logístico.

El diseño del trazado está siendo desarrollado mediante una colaboración entre el expiloto de F1 Alex Wurz (WurzDesign) y el prestigioso estudio de arquitectura de Hermann Tilke, responsable de la creación de los autódromos modernos más emblemáticos del calendario como Yas Marina y Bakú.

El adelanto presentado por la F1 de como se verá el Rwanda International Circuit. F1

La pista será construida bajo los estrictos requerimientos del Grado 1 de la FIA y buscará sacar provecho del terreno natural de Ruanda, conocida geográficamente como la "Tierra de las Mil Colinas". Su trazado contará con sectores rápidos, curvas técnicas de media y alta velocidad y marcados desniveles de elevación, con una dinámica pensada para ofrecer un espectáculo de sobrepasos similar a circuitos clásicos europeos o al mítico trazado de Interlagos en Brasil.

El complejo funcionará como un centro de eventos durante todo el año, capacitado para recibir conferencias, espectáculos y otras categorías del automovilismo internacional.