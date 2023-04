Diputados mejora la legislación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Cerca de la hora de la votación, Juntos por el Cambio evitó el papelón: se encolumnó detrás del dictamen de minoría y rechazó -en general- el proyecto, para luego solicitar un par de modificaciones -en el debate en particular de la iniciativa- que el kirchnerismo no convalidó. Ahora, todas las miradas pasan al Senado y a la decisión del cristinismo de acelerar -o no- una iniciativa que estaba sugerida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por caso, Máximo Kirchner avaló ayer el proyecto.