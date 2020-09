Fin de fiesta en Wall Street ¿o sólo un pozo de aire?

¿Cuántos otros SoftBanks habrá? No se sabe, no muchos, no es el único. Si se mira el S&P500 el último mes la clave es la rotación. Con bombos y platillos, tecnología trepó sólo 0,5% mientras las acciones industriales, de servicios de comunicación y financieras avanzaron en silencio más de 3%. A simple vista la valuación exagera, pero es el rasgo típico de un mercado bull a estrenar. Y no cacarea más que en 2009 cuando la Bolsa sorteó la crisis de Lehman y la economía se debatía también en un mar de dudas. Los analistas ya están elevando sus proyecciones de ganancias por acción por primera vez desde el segundo trimestre de 2018. Y, por cierto, la piña pudo ser de nocaut si los fundamentos no hubieran dicho presente. El mercado de trabajo rindió examen el viernes y aprobó sin tachas. Creó 1,37 millones de nuevos empleos netos y la tasa de desocupación se desplomó a 8,4%. Los hogares declararon más de 3 millones de flamantes conchabos en agosto. Desde ya que hay problemas -despunta un creciente desempleo crónico- pero la pregunta del millón de julio, si el rebrote del covid-19 había descarrilado la recuperación, se contestó por la negativa rotunda. Y, desde entonces, la infección opera en una bajamar evidente. Que la Fed de Jay Powell persiga ahora una política monetaria diferente es viento de cola duradero. Ya sea por el repliegue del dólar o por la prédica tenaz de que el estímulo deberá reforzarse. En el margen, ya se dijo, la política fiscal pisó el freno aunque la economía no da indicios de sufrirlo. Esperar de brazos cruzados hasta que pase la elección sería demasiado. Allí habrá que prestar atención.