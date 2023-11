Cámaras empresariales, el campo y el círculo rojo saludaron a Javier Milei y esperan medidas

Saludos de la CAC, CAME y Camarco

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) saludaron y felicitaron al presidente de la Nación electo, Javier Milei, y afirmó que ahora "será momento de trabajar en la tarea más difícil: la de impulsar las medidas necesarias para que nuestro país vuelva a la senda del desarrollo".

ventaspyme.jpg

También dejaron un mensaje para la oposición, a la cual llamaron a que cumpla un rol responsable, apoyando aquellas políticas que beneficien al país, sin caer en la mezquindad de vetar cualquier iniciativa del oficialismo por el mero hecho de estar en la vereda contraria.

Solicitaron "con urgencia cambios económicos profundos, que brinden estabilidad, generen solvencia fiscal y externa, e impulsen el nivel de actividad".

Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), también publicó un comunicado que "celebra que la jornada electoral se haya realizado en paz y tranquilidad en momentos en que los argentinos conmemoramos los 40 años de democracia ininterrumpida".

"Conocido el resultado soberano de las urnas, Camarco felicita al presidente electo Javier Milei y se pone a disposición para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del país, con la mirada puesta en el futuro. En Camarco estamos convencidos que el diálogo es imprescindible para superar las dificultades que enfrenta la Argentina y en esta jornada electoral reafirmamos nuestro compromiso con las instituciones de la República", mencionaron.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también se pronunció con un comunicado. "Desde CAME sostenemos que el consenso y el diálogo de todo el arco político es fundamental para la determinación de las políticas que beneficiarán a los argentinos en general y a las pymes en particular", precisó el organismo.

El organismo publicó el documento firmado por su presidente Alfredo González donde expresó que es urgente llevar adelante un ordenamiento macroeconómico que envíe señales claras y positivas hacia la microeconomía para "fortalecer y recrear una dinámica positiva en el mercado interno". "El 75% de la facturación de las pymes es a partir del consumo diario de los argentinos", apuntó el dirigente gremial empresario.

El campo: la mesa de enlace espera los primeros anuncios

Desde el campo, la Sociedad Rural Argentina se expresó en el comunicado del grupo de los 6 y de Cicyp, con la firma de Marcos Pereda como presidente del Consejo, y también hubo documento de Coninagro, otra de las entidades de la Mesa de Enlace.

Desde Coninagro enviaron un saludo al nuevo presidente electo, y se mostraron expectantes por futuras medidas: "Aguardamos cuáles serán los anuncios y las primeras definiciones que realice el Presidente electo".

COSECHADORA AGRONEGOCIOS.jpg

"Necesitamos tranquilidad para seguir produciendo y de esta manera generar confianza que todos necesitamos para llevar adelante nuestra vida y trabajo diario", precisó.

Desde la entidad de cooperativas agropecuarias pidieron al presidente electo que se aboque de forma urgente a "resolver inflación, atraso y brecha cambiaria, y liberación de los mercados para generar más exportación.

A continuación, rápidamente, abordar una reforma tributaria integral (DEX e IIBB y IIGG), simplificar regulaciones, promover las inversiones a través de la producción y la agrobioindustria con incentivos y reglas claras perdurables".