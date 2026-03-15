Cuánto salen los proyectores en marzo 2026: la alternativa furor para ver el Mundial 2026

Los proyectores son furor para este tipo de eventos, ya que permiten mirar los partidos de la Copa del Mundo en una pantalla enorme.

Mirar la Copa del Mundo en un proyector es una de las tendencias que es furor entre el público.

Muchos aguardan con emoción el inicio del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina llega en el rol de defender la corona obtenida en Qatar en 2022, por lo que todo el país buscará ver si los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán la posibilidad de conquistar nuevamente el trofeo más importante del planeta.

Ante este panorama, muchos aprovechan para cambiar la televisión , aunque hay una tendencia que va en aumento constante: la de utilizar proyectores para tener una imagen mucho más amplia que la de las TV. Pero, para poder elegir el mejor producto para la necesidad de cada uno, hay que conocer sus diferencias.

El primer punto a mirar es la resolución , que básicamente define qué tan nítida se verá la imagen. Si la idea es mirar un partido de fútbol o una película y distinguir bien las caras o los números de las camisetas, lo ideal es apuntar a equipos que ofrezcan alta definición real, conocida como Full HD o 1080p , para que la proyección no se vea pixelada al agrandarla en la pared.

Otro detalle clave es el brillo , que en las fichas técnicas aparece medido en "lúmenes ANSI" . Esto marca la potencia de la luz que tira el aparato . Si se va a usar de noche o en una pieza con las persianas bajas, un número de lúmenes bajo alcanza perfectamente. Pero si la idea es prenderlo de día o en un lugar con ventanas donde entra luz natural, se necesita mucha más potencia para que la imagen no quede lavada y se pueda ver con claridad.

Finalmente, hay que prestarles atención a las conexiones . Los modelos más modernos ya vienen con wifi, Bluetooth y sistemas operativos integrados , lo que permite usar aplicaciones de video directo desde el equipo sin necesidad de enchufar una computadora. Esto también es súper útil para vincular parlantes inalámbricos, un paso casi obligatorio porque el sonido que traen de fábrica los modelos más económicos suele ser bastante bajo para un ambiente grande.

Proyectores Xataka Existen varios modelos y tipos de proyectores. Xataka

Los diferentes tipos de proyectores en el mercado

Las opciones se dividen en tres grandes grupos según el uso que se le quiera dar. En la base están los modelos mini o portátiles, que son muy fáciles de llevar de un lado a otro. Usan luces LED y están pensados para prenderlos un rato a la noche en una pieza oscura. Son la puerta de entrada ideal para quienes quieren probar la experiencia de tener una pantalla gigante sin gastar una fortuna.

En el medio de la tabla aparecen los equipos diseñados para el cine en casa, lo más adecuados para mirar el Mundial 2026 según los expertos. Estos aparatos son más grandes, tienen mejor calidad de colores y enfocan la imagen casi solos. Tienen la fuerza necesaria para reemplazar al televisor del living y aguantan un uso mucho más constante. Además, ya están preparados para reproducir videos pesados y definidos sin que la imagen se trabe o pierda fluidez durante las escenas de acción rápida.

En lo más alto del catálogo están los modelos profesionales o de gama alta, que son palabras mayores. En lugar de luces tradicionales, usan tecnología láser, lo que asegura un brillo espectacular y muchísimos años de vida útil sin que se queme la lámpara interna. Están armados para salones inmensos, proyectan en resolución 4K y traen un sonido de primera línea, ofreciendo exactamente la misma experiencia que ir a una sala de cine.

Precios de los proyectores en marzo 2026

Los valores en el mercado varían muchísimo dependiendo de estas características. En la gama de entrada, los equipos portátiles con calidad de imagen estándar y un nivel de luz básico son los más accesibles. Estos modelos compactos, que suelen traer sistema Android y conexión inalámbrica para el celular, se consiguen hoy en un rango de precios que va desde los $60.000 hasta los $160.000, siendo una opción muy amigable para empezar.

Para quienes buscan subir de nivel y armar un cine hogareño definitivo, los equipos de gama media exigen un esfuerzo económico mayor. Estos aparatos, que ya garantizan una imagen Full HD bien nítida y tienen la potencia de brillo necesaria para defenderse mejor con algo de luz ambiente, muestran un salto notable en la etiqueta. Actualmente, estos modelos se ubican en una franja que ronda entre los $230.000 y los $600.000.

Por último, los equipos láser de gama alta están reservados para los presupuestos más holgados y los fanáticos que buscan lo mejor de lo mejor. Al ofrecer resolución 4K, niveles de brillo extremos y sonido inmersivo de marcas reconocidas, los valores se disparan por completo. Las opciones de este nivel superior arrancan en $1.800.000 y los modelos de instalación profesional más sofisticados pueden superar tranquilamente la barrera de los $6.000.000.