Diálogos de Wall Street

Periodista: ¿Se enfría finalmente la economía después de un avance febril? Primero, fue la caída fuerte de las ventas minoristas. Ahora, reculan las órdenes de bienes durables, 6,1%. Es un derrumbe como no veíamos desde abril 2020 cuando la pandemia forzó la cuarentena y el encierro de la población. ¿Las empresas empiezan a recortar la inversión?

Gordon Gekko: Pienso que no. Como mínimo, sería prematuro aseverarlo. La data de enero hay que tomarla con pinzas. No digo ignorarla pero no se pueden sacar conclusiones tajantes solo a partir de ella. Sabemos que el clima fue un factor relevante que jugó en contra. Y eso siempre puede tergiversar una medición puntual.