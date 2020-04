PBI: anticipan la peor caída de la historia en el II trimestre

Resulta obvio que la Argentina está lejos de escapar de una situación crítica. Quizás en el aspecto sanitario muestre mejores resultados. Por eso no extraña la magnitud de la caída del PBI proyectada para este año, ya “oficializada” por el FMI. Se sabía de antemano que 2020 no iba a ser un año “para descorchar champagne”, pero el Covid-19 impuso ya un piso de caída no menor al 4%, según el consenso. De ahí en más todo depende de la extensión de la cuarentena y de cómo se resuelva la reestructuración de la deuda. Lo demás tiene un rol secundario.