El mercado especula con un nuevo canje de deuda del Gobierno

“ Tras haber eliminado una cantidad significativa de puts (78% de las opciones americanas) creemos que el sector bancario podría realizar modificaciones en su cartera de activos”, explicó en un reporte Portfolio Personal Inversiones (PPI) . La sociedad de bolsa agrega que “dado que los bancos poseen aproximadamente el 50% de la deuda en pesos emitida por el Tesoro, no existe una profundidad de mercado que soporte una adecuación generalizada de portafolios”.

“Creemos que el Tesoro ofrecerá eventualmente un c anje enfocado en los títulos en mano del sector bancario (sin puts) para que puedan realizar ajustes en sus carteras sin colapsar las curvas soberanas en pesos”, señala PPI.

Según señaló a Ámbito el analista financiero Christian Buteler que “hay descalce del plazo de los bonos contra los depósitos de la gente, que están sin cobertura”.

Por caso, indicó que si mañana un banco tuviera necesidad de liquidez, no tendría opción de pedir redescuentos al Banco Central. Buteler considera que la manera de resolver eso sería con un canje. “Hay bonos que ajustan por CER (inflación) que vencen entre 2026 y 2027 que habría que canjearlos por algo más corto”, indicó.

Hasta el momento, como los bancos tomaban dinero del público por plazos de hasta 35 días promedio, las letras de liquidez, primero, y luego los pases, ofrecían plazos cortos que calzaban con el período de los depósitos.

Buteler considera que el gobierno podría ofrecer a los bancos las nuevas Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) aunque estas tienen un plazo de un año. Si fuera en ese caso que el banco necesite liquidez, tendría que vender la Lefi al BCRA y este debería anotar en su activo hasta que en 17 de julio de 2025 el Tesoro le abone el capital más los intereses capitalizados.

Según señala Buteler, las LEFI estarán generando un gasto adicional por mes de unos $520.000 millones mensuales, que actualmente es imposible de afrontar por el Tesoro Nacional con el nivel de superávit que tiene. Se debe a los intereses que abona del orden del 4% que se capitalizan y se abonan al final de la vida del bono.

Por esa razón, se entiende que si bien el Banco Central dejará de hacer “emisión” de dinero al no pagar más intereses de pasivos remunerados, lo va a estar haciendo el Tesoro de la Nación, que al final del recorrido, de no tener el superávit fiscal suficiente, va a tener que "rollear" esa nueva deuda en julio del año próximo, o tendría que pedirle al BCRA asistencia monetaria. Según Buteler, el Gobierno “ha resuelto la registración” de los fondos, pero no el stock de pesos que estaría sobrando.