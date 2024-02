Estados Unidos acelera de nuevo, y la FED no tiene nada que hacer Por José Siaba Serrate







Enero creó 353 mil nuevos puestos de trabajo neto (se esperaba la mitad). ¿Qué tendrá para decirnos la FED que concluyó su reunión antes de conocer estas cifras?

La FED que preside Jerome Powell no cree que haya quórum en marzo para subir las tasas.

Se sabía de la economía pujante de fin de año, y enero pisó más a fondo el acelerador. No se dudaba de la fortaleza de la actividad y la simultánea moderación de los precios. La novedad es que el empleo retoma un fervor que parecía definitivamente archivado en pos de un aterrizaje suave. No es así. Enero creó 353 mil nuevos puestos de trabajo neto (se esperaba la mitad). Noviembre y diciembre, revisados, sumaron otros 126 mil que no se veían venir. Enero es el mes que concentra más desvinculaciones del año. Las noticias confirman que el mercado laboral es una avenida de doble mano, pero la disparidad del tránsito es evidente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las empresas no solo contratan más gente, retienen trabajo. Los despidos son menores que el promedio histórico. El sector privado aportó 317 mil posiciones netas nuevas, lo que no hacía desde un año atrás. La tasa de desocupación se mantuvo en 3,7%. La FED temía una rápida espiralización (Austan Goolsbee dixit) cuando Jay Powell pivoteó en diciembre. Tampoco. Van 24 meses consecutivos de lecturas inferiores a 4%, el umbral del pleno empleo, un récord que databa de la Guerra con Vietnam en los años ´60. Y se logró sin chicanas, con una recuperación franca de la participación.

Qué hará la Fed con las tasas ¿Qué tendrá para decirnos la FED que concluyó su reunión antes de conocer estas cifras? Powell abrió el paraguas, basado en la data robusta que ya tenía en su poder. Casi todos los responsables de la política monetaria están a favor de rebajar las tasas de interés (17 de 19 funcionarios con voz, pero no todos con voto, según el mapa de puntos). Sin embargo, nadie lo propuso en el cónclave. Y Powell no cree que haya quórum en marzo. Reina una gran diversidad de puntos de vista acerca del tiempo ideal para iniciar la intervención (y la dosis apropiada). La plétora laboral es un mensaje contundente. La economía no precisa un alivio. Y más de uno querrá que se sosiegue antes de practicar la poda de tasas inicial. La lógica de una reducción preventiva se aleja. Es mejor prevenir que curar. Nadie lo discute. Pero la situación giró en redondo. La debilidad que se temía no se presentó. Y no tiene sentido darle más alas a la exuberancia. Las opiniones, así, se unificarán. La rebaja de tasas puede esperar sentada. Hasta que la data mude la partitura.

¿Y la inflación? Bien, gracias. En enero los salarios se aceleraron. Crecieron 0,6% (y 4,5% en el año). ¿Un nuevo motivo de preocupación? ¿No habrá que hablar de subir las tasas? No. La mejor medición la provee el índice de costo de empleo. Allí se detecta una ostensible moderación (no solo del salario sino de todos los componentes del costo laboral). Está probado el salto de la productividad. En el cuarto trimestre creció 3,2%. Con un incremento de 0,4% de las horas trabajadas aumentó 3,7% el producto. La compensación laboral se infló 3,7%, pero gracias a lo anterior, el costo laboral solo subió 0,5% por unidad de producto. Ya se dijo acá. Es el mejor de los mundos. La inflación aterriza. La economía prosigue el vuelo. ¿Y a qué velocidad, si aceleró en enero? El pronóstico en tiempo real de la FED de Atlanta anticipa 4,2%. No es obligatorio creerlo, y hasta imprudente, pero con esos números en danza la FED querrá ver y esperar.

La Bolsa, en máximos El desborde inflacionario de 2021 y 2022 y la recesión más anunciada de la historia (y que nunca ocurrió) cedieron paso a un aterrizaje que si no es suave es muy exitoso. La Bolsa en récords lo piensa así. Pero que sea el mejor de los mundos no significa que no existan problemas. La banca regional lo recordó. La acción del New York Community Bancorp se desplomó 38% el miércoles tras engrosar sus provisiones por préstamos dudosos. Una afiliada suya adquirió el año pasado 38 mil millones de dólares de activos del Signature Bank, uno de los tres caídos en la crisis. El dolor de cabeza persiste. El sector inmobiliario comercial no cierra sus heridas. Un banco japonés –Aozora– y Deustche Bank ajustaron sus reservas por la misma razón. ¿Vuelven los viejos fantasmas? Wall Street cree que más como farsa que drama a gran escala. Si la FED desconfía no cancelará una línea de asistencia ad hoc (el 11 de marzo). Si esos temores son fundados mantendrá viva la expectativa de una baja de tasa para mayo o junio. No querrá ejecutarla pero sí que ejerza influencia y eventualmente calme los nervios. Ajeno por completo, el S&P batió sus máximos el viernes. No duda del aterrizaje, por eso despega.