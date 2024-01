Estados Unidos en el mejor de los mundos: crece más y más se desinfla

A fin de octubre, Powell, que no aumenta las tasas desde julio, debió aplacar, eso sí, la suba de las tasas largas, que él mismo alentó para moderar los bríos excesivos del tercer trimestre (+4,9%).

Las tasas de diez años cayeron de 5% a menos de 4%. Y ya se vio el resultado. La economía creció 3,3% y no se debilitó como se temía. Otra luz amarilla fugaz: la inflación al consumidor dio un brinco de 0,3% en diciembre. Sin embargo, el deflactor del consumo personal (PCE), la vara que usa la FED, apenas si se elevó 0,17%. En los últimos seis meses, la inflación PCE acusó un avance anualizado de 2% (y la versión núcleo, 1,9%). En los últimos tres meses, 0,5% (y 1,5%, la núcleo).

Es el mejor de los mundos, ya se dijo. Demasiado bueno para confiarse en que sea verdad, señaló tiempo atrás el Gobernador Chris Waller. Pero la data insiste. ¿Qué hará la FED en marzo, o en mayo? ¿Bajará las tasas como ansían los mercados? Es a voluntad. El banco central puede hacer lo que quiera, ya recuperó a pleno sus grados de libertad. La economía retoza saludable, la inflación converge dócil a su meta, y la tasa de fed funds hace medio año que se estacionó en 5,50%. Con una tasa real generosamente positiva, Powell y su gente pueden elegir la fecha de su primer recorte a piacere.

La Bolsa la vio primero. Y lanzó el mercado bull en 2022. Y la semana pasada barrió con los viejos récords del S&P 500. Una economía en modo Duracell le mejora sustancialmente la valuación. La FED la vio después. Y suspendió la suba de tasas en julio y más tarde colocó el guiño de las bajas por venir. Pero todavía hay muchos que no la ven.

Y Donald Trump arrasó en las primarias republicanas. Sus partidarios no tienen dudas, el 71% está convencido de que la situación está cada vez peor, como en los tiempos de Lehman. Trump lidera las encuestas nacionales por amplísimo margen. “Es la economía, estúpido”, piensan los votantes que no son data-dependientes. Menudo problema para la FED que sí lo es y puede obrar a voluntad. No querrá influir en la elección. Pero cómo convencer a las partes, cualquiera sea su decisión. Parece la receta para moverse poco y no incitar críticas de más.