Lo que se dice en las mesas

El más extenso (9 meses) fue julio 1975 a marzo 1976. A la larga no aguanta y es la antesala del desenlace cambiario. Así y todo gestores legendarios como “El Chapa” reconoce un poco de más optimismo. “No estamos bien pero Don Guzmán pudo acomodar un poco la situación”, dijo. Al respecto un colega comentó en un Zoom con el exterior cómo le dicen al ministro, el Sr. 7, pero no por vinculaciones con la AFI sino porque se tardó 7 meses con la deuda, 7 meses en entender lo de la brecha y ahora ruegan que no tarde 7 con el FMI. Según “El Chapa”, protagonista de lujo de tiempos de los cinco presidentes en pocos días, el CCL está ahora más acomodado al “benchmark” del mercado. Tres claves en la caída del CCL: estrategia a la Moreno pidiendo a ALyC con buen volumen de deuda que no operaran con cartera propia y así las intervenciones de la ANSeS fueran efectivas, Guzmán puso la música del mercado de un menor déficit fiscal, sin financiamiento del BCRA, etc. etc. y las condiciones del canje de la Lecer y las Ledes por el AL30 y AL35 ahora quedaron claras y no implican un tipo de cambio implícito de $200 como hacía suponer las primeras estimaciones. Claro que todo esto no logra ocultar que las reservas siguen cayendo así como también el drenaje de argendólares.