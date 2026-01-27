Las inversiones de Alemania en China alcanzan su máximo en cuatro años por la guerra comercial de EEUU

Se trata de una tendencia entre las "potencias medias" como el Reino Unido y Canadá, que buscan una menor dependencia de EEUU. Además, la Unión Europea viene de firmar acuerdos de libre comercio con el Mercosur y la India.

Las inversiones de las empresas alemanas en China durante 2025 alcanzaron su máximo en cuatro años. La novedad pone de relieve cómo la errática política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump , que acaba de anunciar nuevos aranceles a Corea del Sur , está empujando a países aliados, como los de la Unión Europea (UE) , a tejer relaciones comerciales por fuera de EEUU .

De acuerdo a los datos recopilados por Reuters y el Instituto Económico Alemán IW , las inversiones germanas en China aumentaron a más de u$s8.000 millones entre enero y noviembre del año pasado, lo que supone un incremento del 55,5% con respecto a los u$s4.400 millones de 2024 y 2023.

En paralelo, las empresas alemanas redujeron casi a la mitad sus inversiones en Estados Unidos durante el primer año del segundo mandato de Trump. Mientras tanto, China recuperó su lugar como principal socio comercial de Alemania el año pasado , después de haber sido superada por EEUU en 2024.

Los datos exhiben cómo las agresivas políticas arancelarias de la administración Trump en su regreso a la Casa Blanca hicieron mella sobre la confianza de las empresas de la principal economía europea en la Unión Europea y las obligaron a centrar su atención en China como alternativa.

Las "potencias medias" buscan alternativas

No son los únicos que buscan fortalecer sus lazos comerciales con países por fuera de la esfera de influencia de Estados Unidos. Funcionarios del Reino Unido viajan esta semana a China con la esperanza de cerrar más acuerdos comerciales, desde automóviles hasta productos farmacéuticos.

De manera similar, Canadá busca ampliar sus acuerdos comerciales con China y la India. En este sentido, el primer ministro del país, Mark Carney, ofreció una alternativa a la visión de Trump en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos la semana pasada.

Afirmó que, aunque el orden mundial basado en normas haya llegado a su fin, Canadá y otras "potencias medias" pueden actuar conjuntamente para evitar ser víctimas de la política comercial estadounidense. "Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte a ti mismo", afirmó.

La frase se pronunció poco antes de que Carney continuara con las negociaciones con China para un acuerdo comercial preliminar que incluiría el acceso preferencial para vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense. Acto seguido, Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a productos canadienses.