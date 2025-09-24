La Procuración del Tesoro obtuvo un fallo favorable en el CIADI y logró reducir una condena contra la Argentina







El fallo reconoce el pedido de rectificación presentado por la actual gestión y representa un avance en la defensa de los reclamos heredados de administraciones anteriores.

El tribunal internacional admitió la reducción de la condena millonaria contra Argentina, vinculada a la concesión vial Rosario–Victoria y a medidas adoptadas durante la crisis de 2001.

La Procuración del Tesoro de la Nación consiguió un resultado favorable en la defensa del Estado argentino ante tribunales internacionales, al lograr la reducción de una condena millonaria que había sido impuesta al país por hechos originados en gestiones anteriores.

El Tribunal del CIADI resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina”. La decisión atendió al pedido de rectificación presentado el 11 de junio por la actual gestión y constituye un avance en la estrategia de mejorar la posición del país frente a reclamos heredados.

El organismo reafirmó su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales La controversia se originó en la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional impulsado por la empresa inversora.

Este litigio, al igual que otros que aún enfrenta la Argentina, se mantiene desde hace casi dos décadas como consecuencia de decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales.

Desde la Procuración del Tesoro destacaron que el organismo reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y resguardar el patrimonio común de los argentinos.

