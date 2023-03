Pese al intento de bloqueo opositor, la AGN analizará el impacto del canje de bonos para la ANSES

Los cortocircuitos entre el Gobierno y la oposición atraviesan distintos ámbitos de la vida pública y quedan expuestos cada vez que entra en debate alguna decisión. El caso del último canje de títulos públicos anunciado por Massa refleja a la perfección la situación. El Palacio de Hacienda anunció la medida, surgieron los cuestionamientos y se decidió enviar una consulta a la Universidad de Buenos Aires y la Auditoría General de la Nación , bajo la promesa de que si hay perjuicio para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no se aplicaría.

No obstante, en el organismo de control, un sector de Juntos por el Cambio busca evitar que se emita opinión sobre el asunto . “Contamos con técnicos de trayectoria de todos los partidos políticos y la solicitud que llegó de Economía es muy sencilla: cuenta solo con dos preguntas. Esto es algo que podemos hacer, porque ya se hizo en otros casos como por ejemplo el canje de 2010 y podría resolverse rápidamente”, sostuvo un funcionario de larga trayectoria en la AGN.

El intento de bloqueo opositor busca dejar sin ese aval técnico a Economía para la operación. Pero todo parece indicar que al margen del pedido de Massa llegará también una solicitud de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que es el órgano mandante de la Auditoría. Por lo que a Juntos por el Cambio no le quedaría demasiado margen para eludir el pedido.

A esta hora, lo más probable es que la referencia tenga lugar únicamente al ejercicio teórico que el decreto plantea. Es decir, no se ampliará ni el objeto ni el alcance del análisis. Lo que no quita ni imposibilita que en un futuro se pueda elaborar un informe ex post sobre el resultado del canje.

Las preguntas que envió Massa están enfocadas en determinar si las condiciones del canje dispuestas en el decreto generan un perjuicio patrimonial en las carteras de los organismos del Sector Público. En caso de ser negativo, consulta cuáles serían los rangos de “revalorización patrimonial tomando como referencia los precios de cierre del mercado secundario del día de la fecha”.