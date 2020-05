Cerveza: cayeron 37% ventas en abril (en pymes, 90%)

Berlingeri comentó que “si se compara abril 2020 versus el mismo mes del 2019, la caída registrada es de 37%”. El sector cervecero ya venía soportando en los últimos años una disminución del consumo de la mano de la crisis económica y el constante incremento de la inflación. Datos de la CICA revelan que el año pasado cerró con un consumo por persona de 43 litros, dos litros y medio menos por año que lo consumido en 2011. La cuarentena agravó la tendencia.

“El consumo no sólo no aumentó, sino que cayó significativamente. Independientemente de la discusión del poder adquisitivo del salario, hoy hay gente que aún no ha cobrado, o no ha facturado, y eso se nota en el mercado”, explicó el directivo, quien destacó que “el 20% de lo que vendemos es mediante el canal de bares y restaurantes que hoy como medida preventiva no están trabajando”. “Un agravante no menor, es la gran cantidad de impuestos que tiene la cerveza llegando en algunas provincias al 56%”, explicó Berlingeri.

La entidad reporta en total 400.000 puntos de venta, con una cadena de valor que incluye a productores de cebada, de malta, lúpulo y 5000 pymes que abastecen envases, tapas y etiquetas. Debido al coronavirus las empresas decidieron licenciar a todos sus empleados que forman parte del grupo de riesgo y trabajar a distancia desde el hogar. El 65% del personal está en esas condiciones.

El escenario es más grave entre las pymes nucleadas en Cámara de Cervecerías Artesanales de Argentina (CCAA) que tiene una participación del 3% del mercado. Un relevamiento realizado entre 425 empresas señala que en este segmento el 90% de las empresas declara una caída de la facturación del 90%. Juan Manuel Insfrán, el presidente de CCAA, explicó que los emprendimientos del sector se encuentran atrapados. “Como somos industrias declaradas esenciales, tenemos que seguir operando, pero nuestro canal de distribución que son los bares, siguen cerrados. Además, no podemos acceder a beneficios como diferimiento de cargas sociales o las ayudas del gobierno porque seguimos trabajando”, explicó.

El relevamiento privado señala que las pymes del sector están con la cadena de pagos rota y que la mitad no cree que vaya a poder cobrar los productos que ya vendió. Además de ello, el informe revela que 3 de cada 10 firmas asegura que la mitad de los bares que forman parte de su cadena de distribución no volverán a abrir tras la pandemia. Insfrán explicó que la mayor parte de los emprendimientos del sector han nacido como bares cuyos dueños decidieron hacer su propia cerveza.