Los “showrunners” son hoy las nuevas estrellas de Hollywood

En la era del streaming, hace tiempo que los profesionales más codiciados en las plataformas son los showrunners y desarrolladores de contenidos, con contratos millonarios firmados por períodos de cinco años. En el caso de Netflix, se hicieron de contenidos originales de parte de los equipos de Shonda Rhimes (“La reina Charlotte”, “Inventing Anna”, “Scandal”), Ryan Murphy (“Dahmer”, “Ratched”, “American Horror Story”), Alex Pina (“La casa de papel”, “Sky rojo”), Marti Noxon (“To the bone”, “Sharp objets”), Keyna Barris (“Ustedes”, “Black-ish”) y Manolo Caro (“La casa de las flores”, “Sagrada familia” y “Perfectos desconocidos”).

Hace varios años que esos eternos postergados, esos cuyos nombres el público no recuerda ni conoce, los autores de los argumentos que potenciaron su labor con la de desarrolladores, se convirtieron en las figuras de la demanda audiovisual.

Todas las plataformas buscaron a Dan Fogelman tras el éxito de “This is us”, pero el creador dijo que quería hacer una película; lo mismo pasó con Vince Guilligan tras “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, quien selló acuerdo con Apple TV para una nueva serie con Rhea Seehorn, la excelente Kim Wexler de Saul. También es muy demandado Jesse Armstrong, creador de “Succession” que hasta ahora trabajó para HBO y no confirmó el spin off de aquella serie.