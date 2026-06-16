El clima para Argentina-Argelia: el calor también será rival de la Selección en el debut en el Mundial 2026

Las condiciones climáticas pueden afectar el desarrollo del encuentro. La expectativa crece en torno al debuto del vigente campeón del mundo.

El calor será rival de la Argentina en Kansas.

La Selección Argentina comenzará este martes su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas City , pero no será el único desafío que tendrá por delante. Las condiciones climáticas previstas para la jornada podrían transformarse en un factor de peso para el desarrollo del encuentro y exigir un esfuerzo adicional a los futbolistas de ambos equipos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con estimaciones difundidas por el World Cup Climate Tracker de Climate Central , organización estadounidense especializada en estudios climáticos, existe una probabilidad elevada de que la temperatura supere los 28 grados centígrados durante el partido, un umbral que distintos análisis científicos asocian con una disminución del rendimiento físico en deportistas de alta competencia.

La expectativa en torno al estreno de la vigente campeona del mundo es enorme. Con Lionel Messi al frente de una nueva ilusión mundialista, Argentina buscará comenzar con una victoria la defensa del título conseguido en Qatar 2022 . Sin embargo, el calor aparece como una variable que preocupa tanto a especialistas como a integrantes de los cuerpos técnicos.

Los informes climáticos estiman un 68% de posibilidades de que la temperatura supere los 82,4 grados Fahrenheit (28°C) durante el encuentro que se disputará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium , un escenario completamente abierto y sin techo retráctil.

Según los especialistas, en contextos de altas temperaturas los futbolistas suelen recorrer menos distancia, reducen la cantidad de sprints y presentan mayores niveles de desgaste físico y fatiga muscular.

A esto se suma otro elemento señalado por Climate Central: la probabilidad de registrar jornadas con estas características en Kansas City durante junio aumentó significativamente en los últimos años como consecuencia del cambio climático, convirtiendo al calor extremo en un condicionante cada vez más frecuente en las competencias deportivas.

La diferencia horaria entre Argentina y Kansas City

El debut argentino se desarrollará en una de las ciudades más futboleras de Estados Unidos. Kansas City, ubicada en la región central del país norteamericano, será sede de seis partidos durante el Mundial 2026, incluidos encuentros de cuartos de final.

La ciudad alberga habitualmente al Sporting Kansas City de la MLS, al KC Current de la NWSL y también a los Kansas City Chiefs de la NFL, franquicia que posee el récord Guinness por la ovación más fuerte registrada en un estadio al aire libre.

En cuanto al huso horario, Kansas City tiene actualmente dos horas menos que la Argentina debido a que se encuentra bajo el sistema Central Daylight Time (CDT), correspondiente al horario de verano estadounidense.

Por esa razón, cuando el partido comience a las 22:00 de la Argentina, en la ciudad estadounidense serán las 20:00, un horario que acompañará el estreno del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el Grupo J de la Copa del Mundo.

Con el clima como un actor inesperado y miles de kilómetros de distancia de por medio, la Selección buscará dar el primer paso rumbo a una nueva ilusión mundialista.

Argentina debuta ante Argelia: horario, TV y todos los detalles

De acuerdo con información de la FIFA, en Argentina los poseedores de los derechos de transmisión son:

TyC Sports

DirecTV

Radio La Red

Tele Red Imagen

TELEFE

ESPN

Radio Cadena 3

Radio Mitre

La probable formación de la Selección Argentina vs. Argelia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.