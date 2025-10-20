El ENACOM aprobó una adecuación presupuestaria del 300% para un proyecto de Internet en barrios populares







ENACOM asignó $656 millones a NEAR S.A. para obras de Internet en barrios populares. El aporte total no reembolsable alcanza los $1.006 millones.

El organismo aprobó la primera adecuación presupuestaria para el proyecto de NEAR S.A. ENACOM

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó una adecuación presupuestaria del 312,89% para los ítems pendientes de ejecución del Plan de Inversión correspondiente al proyecto presentado por la empresa NEAR S.A., destinado al desarrollo de infraestructura de Internet en villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución Sintetizada 1228/2025, establece la asignación de $656.425.234 para la continuidad de las obras previstas entre mayo de 2023 y julio de 2025.

ENACOM La medida busca garantizar conectividad en villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana.

El proyecto había sido aprobado mediante la Resolución ENACOM N°587/2023, en el marco del Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet, creado por la Resolución N° 950/2020 y sus modificatorias.

La adecuación presupuestaria se realizó en cumplimiento de la cláusula cuarta del convenio suscripto y conforme a los lineamientos aprobados por la Resolución ENACOM N° 1860/2022, que establece los criterios técnicos y administrativos para la ejecución de este tipo de proyectos.

Más de mil millones de pesos en aportes no reembolsables Con la adecuación aprobada, el monto total actualizado de los Aportes No Reembolsables (ANR) destinados a la ejecución del proyecto asciende a $1.006.081.396, según lo dispuesto por el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores. aviso_333070 De acuerdo con la resolución, la suma asignada surge del cálculo del porcentaje aprobado como primera adecuación presupuestaria, correspondiente a los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución. La versión completa de la resolución puede consultarse en el sitio oficial del organismo: www.enacom.gob.ar/normativas