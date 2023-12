Pablo Goldin: "El gran test del verano será acomodar precios sin descontrolar la inflación"

Pablo Goldin: Cuando en campaña electoral Javier Milei fogoneaba dolarizar la economía o liberar el mercado cambiario y que el dólar valiera lo que tuviera que valer, el fantasma de un mega-fogonazo inflacionario o una híper merodeaba. Forzar dolarizar o apresurarse a liberar el dólar en esta Argentina pueden provocar dinámicas de alto riesgo. La historia argentina nos dice que las peores explosiones inflacionarias se dieron cuando el dólar (o los dólares) enloquecen de golpe. Por eso, haber cajoneado “hasta nuevo aviso” ambos proyectos (dolarizar y liberar “de una”) es una buena noticia. Eso no quita que entramos a una transición inflacionaria de riesgo. El nuevo gobierno hereda la inflación en dos dígitos mensuales inestables, con un diciembre alto entre los altos, inflación reprimida en la gatera, un salto cambiario en puerta, la nafta a la mitad de lo que debería costar, tarifas de luz y gas muy baratas (a pesar de la suba segmentada que aplicó el Gobierno saliente) y el boleto de colectivo y tren en el AMBA regalados. El desafío es acomodar todos estos precios sin echar más leña a la inflación y con los salarios y las jubilaciones muy detrás de la suba de los precios. Que sea el punto de partida para un programa de estabilización y no el alimentador de un mega-fogonazo inflacionario sin hoja de ruta. En los meses preparatorios antes del Austral y de la Convertibilidad, la inflación pegó una acelerada (por acomodar dólar, tarifas, nafta, salarios, etc.). Solo como ejemplo, en febrero de 1991 la inflación fue 27%. Pero a seis meses de lanzada la Convertibilidad, se había derrumbado a 1% y pico mensual. De la crisis de 2002 no se salió con un “plan con nombre propio”, pero tras un fogonazo inflacionario de cuatro meses después se estabilizó (eso sí, con una brutal recesión). El gran test de este verano será acomodar los precios relativos sin que la inflación se descontrole.