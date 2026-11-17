Tras el éxito de sus anteriores ediciones en 2023, 2024 y 2025, Nueva Corinema presenta la nueva edición de “RUINAS”, un festival que reúne música, arte, vinos y gastronomía gourmet. Durante el finde largo, el domingo 22 de noviembre en su viñedo. Una vez más, el pueblo de Altamira, en el partido de Mercedes, será sede de un evento que reunió más de 600 personas en sus ediciones anteriores.

Quienes asistan desde temprano podrán comenzar disfrutando libremente el viñedo y la vieja fábrica mientras disfrutan del Early Wine, degustando etiquetas de vino de bodegas amigas (degustación libre de 18:00 a 20 hs). Quienes quieran seguir explorando copa en mano luego de esa hora seguirá abierta la barra de bebidas para comprar a la carta distintas opciones de Vino y Coctelería, incluyendo opciones cero alcohol. Junto a la cocina gourmet acompañará la propuesta, el arte y la música. Completando una experiencia única.

¿A qué sabe Río Negro? La respuesta está en la diversidad de sus paisajes, en los productos que nacen de cada región, en las tradiciones de sus productores y en las cocinas que transforman esos ingredientes en experiencias bien rionegrinas. Con el objetivo de poner en valor esa riqueza y consolidar un patrimonio gastronómico propio, el 26 y 27 de noviembre se realizará en El Bolsón la segunda edición del Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro: Origen e Identidad.

Organizado por el Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico , el encuentro convocará a chefs de trayectoria nacional, productores y referentes del sector para continuar trabajando en la construcción de una gastronomía que exprese la identidad de la provincia. Durante las dos jornadas habrá paneles de debate, experiencias gastronómicas, degustaciones, clases de cocina y recorridos por establecimientos productivos.

La iniciativa parte de una premisa: la identidad gastronómica rionegrina se construye a partir del enorme abanico de opciones productivas, sus alimentos y la sabiduría que caracterizan a cada territorio. En ese sentido, el foro buscará generar un espacio de intercambio para poner en agenda los desafíos del sector, fortalecer el reconocimiento de los productos regionales y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Restaurantes de la Ruta Trasandina dijeron presente en The 50 Best Vineyards 2026 en Chile

Por primera vez, Chile fue sede de The 50 Best Vineyards, la gala de alcance global que destaca las mejores experiencias de enoturismo del mundo. La ceremonia, celebrada el 18 de noviembre en Viña Don Melchor, en Pirque, reunió a representantes de la industria vitivinícola, especialistas y periodistas de todo el mundo. Desarrollado localmente por Grupo Liderazgo, la empresa gastronómica de los hermanos Max, Domingo y Juan Pablo Raide, el encuentro puso al turismo enológico chileno en el centro de la atención mundial y estuvo acompañado por una agenda que también dio lugar a la cocina sudamericana.

Así, este contexto fue una oportunidad para promover la Ruta Trasandina, una iniciativa concebida por Grupo Liderazgo que busca conectar las escenas gastronómicas de Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. La propuesta apunta a estrechar los vínculos entre cocineros y productores, potenciar el conocimiento de los ingredientes y las tradiciones de cada territorio y construir un circuito turístico que trascienda las fronteras nacionales. Así, esta edición de The 50 Best Vineyards permitió que proyectos gastronómicos latinoamericanos compartieran sus cocinas y presentarán sus abordajes ante una audiencia internacional vinculada a la vitivinicultura, la gastronomía y el turismo.

Germán Sitz y Augusto Caballero se encuentran frente al fuego

El próximo 24 de noviembre, Gaucha Parrilla Argentina será escenario de un encuentro gastronómico que tendrá al fuego y a la carne como protagonistas. Germán Sitz, de La Carnicería, y Augusto Caballero, de Gaucha, unirán sus estilos y miradas sobre la parrilla argentina en una experiencia especialmente diseñada para la ocasión. La propuesta consistirá en un menú de cinco pasos, que invitará a descubrir diferentes técnicas, cortes y sabores en torno a uno de los grandes emblemas de nuestra gastronomía. Una noche para celebrar la cultura de la carne desde una perspectiva contemporánea, con dos cocineros que comparten la pasión por el producto y la cocina a las brasas.

Lugar: Gaucha Parrilla Argentina, Nicaragua 6044.

Margen celebra la pesca con una noche dedicada a los crudos

El próximo martes 24 de noviembre, Margen será escenario de un encuentro gastronómico que tendrá al producto de mar como protagonista. Fede Nare y Romina Roux se sumarán al equipo de cocina de Margen para explorar distintas interpretaciones de los crudos, en una propuesta que combina técnicas, texturas y sabores. Cada uno presentará dos platitos y un set de niguiris, acompañados por un banchan, en un recorrido pensado para compartir y descubrir nuevas formas de disfrutar la pesca.