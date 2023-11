Ovejero, referente industrial de Milei: "No vamos a cometer un industricidio"

El ex General Motors participó de la convención anual de la UIA. Si bien los empresarios le transmitieron sus preocupaciones, aseguró que no está confirmado que vaya a encabezar la Secretaría de Industria.

En diálogo con Ámbito, Ovejero afirmó: “Yo no soy ningún funcionario, hoy estoy trabajando en el equipo de industria de LLA, para armar un equipo industrial y un plan”. Consultado acerca de cómo debería ser la política industrial, detalló que habrá tres focos: impositivo, logístico, laboral. En materia de simplificación, anticipó que eliminarán el sistema importador SIRA y SIRASE.

“Hay que trabajar en simplificar y desregular, quitar las trabas a las empresas para que puedan operar. Sobre todo a las pymes, que con poca gente tienen que hacer malabares para sortear las regulaciones. Con los cambios todos se van a beneficiar, pero sobre todo las más chicas”, opinó Ovejero.

Además, anticipó que están trabajando en medidas para bajar la carga impositiva y “modernizar” el esquema laboral, “para que a una empresa le sea atractivo emplear a más gente”. Otro tema que buscarán enfocarse es el logístico: “Hay un gran problema cuando salís de Buenos Aires que son los costos, hay que bajarlos si queremos desarrollar el NOA, el NEA o el sur argentino, hay mucho para trabajar en infraestructura”.

Consultado sobre la apertura comercial, y el anticipo de la futura canciller, Diana Mondino, que le dijo a los industriales que las licencias no automáticas de importación “van a desaparecer”, Ovejero consideró: “Como ya dijo el presidente electo, no vamos a cometer un industricidio. El comercio se va a ir liberando en la medida que estos cambios se vayan dando. Los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Y en el mientras tanto, trabajar en ayudar en la preservación de las fuentes de trabajo y el capital de trabajo de las empresas. No es lo mismo el caso de una pyme que una gran empresa, o no es lo mismo una automotriz que una textil”.

Acerca de cuáles son las principales preocupaciones que le trasladaron los industriales, contó: “La preocupación común hoy es el acceso al dólar para poder importar para producir. Hay empresas que están al borde de tener que parar porque no tienen insumos, no pueden pagarlos o porque los proveedores de afuera no confían y no quieren enviarlos”. El acceso a las importaciones hoy considera que es “la urgencia”, para luego avanzar en los tres cambios estructurales.

De las definiciones que brindaron los enviados de LLA al evento (Mondino y Guillermo Francos, próximo ministro del Interior), las que generan mayor preocupación es la de que la apertura “no sea inteligente”. Se escuchó con mucha preocupación la frase de Mondino de eliminar todas las restricciones no automáticas, y hay temor sobre las medidas antidumping “que tienen todos los países”. Tampoco tienen claro el mecanismo que se va a utilizar para resolver la masa de deuda comercial. Ante estas preocupaciones que le llevaron a Ovejero, el ejecutivo les contestó a los industriales, según reconstruyó Ámbito: “No tomen todo demasiado taxativo, porque antes de hacer cualquier cosa vamos a ver con qué nos encontramos y qué margen hay”.