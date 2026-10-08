Aliados inesperados: desde Taylor Swift a BTS, los clubes de fans de estrellas pop hacen campaña por Lula da Silva + Agregar ámbito en









Los administradores de estos clubes pusieron sus cuentas a disposición de la campaña de Lula para divulgar contenidos electorales, incentivar la participación de los jóvenes y movilizar a los ciudadanos que se abstuvieron de votar en la primera vuelta.

Los administradores de estos clubes pusieron sus cuentas a disposición de la campaña de Lula para divulgar contenidos electorales. Valor Económico

De cara a las elecciones presidenciales en Brasil , en las que los principales candidatos son el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, una serie de club de fans de artistas pop manifestaron su apoyo al actual mandatario. La red congregó a varios seguidores de artistas de EEUU y Corea del Sur mientras el candidato busca ampliar el apoyo en jóvenes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre los artistas cuyos clubes de seguidores brasileños se sumaron a la iniciativa figuran Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga, Billie Eilish, Ariana Grande, Katy Perry, además de los grupos surcoreanos BTS y BLACKPINK, según informó GloboNews.

Clubes de fans de cantantes pop apoyan a Lula da Silva Los administradores de estos clubes pusieron sus cuentas a disposición de la campaña de Lula para divulgar contenidos electorales, incentivar la participación de los jóvenes y movilizar a los ciudadanos que se abstuvieron de votar en la primera vuelta.

Los administradores buscan incentivar la participación de los jóvenes y movilizar a los ciudadanos que se abstuvieron de votar en la primera vuelta. Lula busca ampliar su apoyo entre los electores jóvenes y el miércoles recibió en Brasilia a parlamentarios e influencers digitales de izquierda, en el marco de una reformulación de su equipo de campaña que redujo el protagonismo del presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva.

Lula da Silva, a contrarreloj por el balotaje: cambió la coordinación de su campaña en busca de sumar votos El presidente Lula da Silva ordenó la modificación de su campaña de reelección para la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, que se celebrarán a fin de mes. En ese sentido, hará cambios en el discurso adoptado en la contienda contra Flávio Bolsonaro, incluyendo posturas nuevas sobre temas duros para la población, como la seguridad.

El cambio más significativo en la estructura hasta el momento fue la incorporación del senador Camilo Santana (PT-CE) a la coordinación general. El también exgobernador de Ceará y exministro de Educación compartirá el cargo con Edinho Silva, presidente nacional del PT, quien hasta entonces lo ocupaba en solitario.