Camilleri, también narrador de fábulas

Mejor que no nos enteremos de lo que opinan los animales de los seres humanos, nos moriríamos de vergüenza, proclamó Andrea Camilleri, y en los doce espléndidos relatos, de este sutil tratado de convivencia entre especies, los deja que se muestren y que con sus naturales atributos, expongan su superioridad y conmuevan al lector, al punto de que –como rara vez sucede- se tenga ganas de salir corriendo a leérselos a alguien (no necesariamente pequeño). Eso sí, no hay fábulas, por lo menos de esas tal lucrativas con animales que hablan y se comportan como sobreactuadas personas. En la mayoría de los casos la inevitable prosopopeya corre a cargo del lector. Sólo una vez en todo el libro se da la comprensible comparación que le permite al autor una moraleja ideológica. Aparece en el relato “Los pavos no dan las gracias” (“porque tienen dignidad de sobra, no como algunos jefes de Estado”), que da título de tapa en la edición original, italiana; en la edición en español se eligió poner la que remite a la astucia que consiguió con los años “La libre que se burló de nosotros”.