“Meet the artist”: original forma de disfrutar el arte

La semana pasada, en una gran casa de Barrio Parque, más de un centenar de invitados de Carminne Dodero llegó a un encuentro distendido para disfrutar del arte en un ambiente festivo. “Meet the artist” nació cuando el pintor Nahuel Vecino tuvo la idea de reunir a un artista, que es buen cocinero, con un pequeño grupo de coleccionistas. Pero Dodero señala que la propuesta se amplió. “Mi mamá (Marina) vive en Grecia y presenté una exhibición en su casa. Descolgué sus cuadros, despejé un poco y monté el arte que a mí me gusta y que me compraría. Fue una fiesta. Un amigo me ofreció entonces esta casa con varios pisos y paredes amplias para colgar obras de gran formato. Ahora advierto que la dimensión ofrece intimidad y favorece el diálogo con los artistas”. Hasta allí llegaron con sus obras Andrés Paredes (1979), Nahuel Vecino (1977), Daniel Basso (1974), Paola Vega (1980), Ignacio Valdés (1978) y Carolina Antoniadis (1961). Cada artista tiene una sala para mostrar sus obras y recibir cómodamente a los invitados.