Peter Jackson anticipó film sobre los Beatles

El cineasta Peter Jackson presentó ayer un adelanto de su próximo documental, “The Beatles: Get Back”, que se estrenará en agosto de 2021. “Queríamos darles a los fans de Los Beatles de todo el mundo un regalo navideño, así que preparamos este adelanto de cinco minutos de nuestra próxima película, The Beatles: Get Back. Esperamos que traiga una alegría muy necesaria en este momento difícil”, dijo el realizador. La película, producida por The Walt Disney Studios, está basada en más de 60 horas de videos y grabaciones inéditas de la banda inglesa e introduce al espectador en la intimidad de las sesiones de grabación, durante un momento central en la historia de la música.