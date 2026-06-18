Ben Stiller prepara una serie documental sobre los New York Knicks tras ganar el campeonato de la NBA

La serie narrará la historia, la cultura y el legado perdurable de los Knicks, culminando con el primer campeonato de la NBA de la franquicia en 53 años.

Ben Stiller confirmó que está realizando una serie documental de varias partes sobre la historia de los New York Knicks y su histórica victoria en el campeonato el fin de semana pasado, en colaboración con la NBA , HBO y A24 .

La serie narrará la historia, la cultura y el legado perdurable de los Knicks, culminando con el primer campeonato de la NBA de la franquicia en 53 años.

“¡No podría estar más emocionado de hacer este documental con @a24 y @hbo sobre los NY KNICKS! ”, publicó Stiller en X, añadiendo: “#VAMOSKNICKS”.

El miércoles participó como invitado en el podcast “Roommates” de Jalen Brunson y Josh Hart, donde les dijo a los jugadores ganadores: “Sí, dije ‘Knicks en 26’” .

“Obviamente he estado grabando algunas cosas con mi teléfono”, continuó en el podcast, “pero va a tratar sobre todas las épocas de los Knicks, y este equipo en particular, obviamente, es la culminación de algo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Es súper emocionante. Es genial haber tenido todo este acceso a su equipo. Probablemente grabaremos un poco más durante la próxima temporada, y me pondré en contacto con ustedes para algunas entrevistas. Estaremos trabajando en ello durante el próximo año”, les dijo a los presentadores. “Mucha gente ha querido que esto sucediera desde hace mucho tiempo”.

Stiller dirige la miniserie producida en colaboración con A24. La serie "recorrerá la trayectoria completa de la franquicia desde los años 90 hasta la improbable racha de récords que finalmente devolvió un campeonato a Nueva York", según una sinopsis oficial de A24.

Según A24, la serie ofrecerá "un acceso sin precedentes a la NBA, imágenes nunca antes vistas y una mirada definitiva a una de las historias más emblemáticas del baloncesto".