¿Debe un actor tomar la temperatura al público?

Si los tiempos de pandemia fueron y son durísimos para actores, músicos y todo practicante de un arte que dependa de lo performático, una reciente disposición del Gobierno de la Ciudad no sólo no alivia esta situación sino que echa más leña al fuego. De acuerdo con una serie de instructivos que se les está haciendo llegar a los profesionales que se han postulado para actuar durante la temporada de verano(fijada entre el 9 de este mes y el 16 de febrero, un día antes del eventual inicio de clases) en plazas, museos, anfiteatros, bibliotecas y otros espacios públicos de la Ciudad, son estos actores y músicos, y no el Gobierno, quienes deberán encargarse de todo: desde contratar seguridad privada hasta el alcohol en gel y el papel higiénico de los baños; desde tomarles la temperatura a los espectadores hasta controlarles el barbijo y que respeten el distanciamiento (no el que pedía Brecht, aunque eso sea lo propio del actor, sino el que exigen los protocolos sanitarios del covid-19); desde proveer los equipos de sonido hasta contratar seguros por accidente. Y, también, de cobrar la entrada vía sistema de tickets y hacerse cargo de la publicidad y la difusión. En una palabra, que los angustiados artistas, si desean actuar en cualquiera de esos espacios públicos, deberán transformarse en una pyme.