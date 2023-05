Día de Star Wars: Los Simpson se suman al festejo con un nuevo corto en Disney+

Disney+ anunció esta semana un nuevo cortometraje cruzado entre “Los Simpson” y “Star Wars”. Titulado "Rogue Not Quite One", un juego obvio en la película de la franquicia de 2016 "Rogue One: A Star Wars Story", el cortometraje animado muestra a la pequeña Maggie Simpson mientras evade al Imperio en su propio cochecito aeronáutico inspirado en el de Grogu en "The Mandalorian".