Eddie Murphy confirmó que la película de "Shrek" tendrá un spin-off centrado en Burro

La estrella además bromeó diciendo que la película será como las películas derivadas de El Gato con Botas, y explicó: “Burro tendrá su propia película, su propia pequeña historia con su esposa dragón y sus hijos que son mitad dragón y mitad burros.

"Han escrito una historia divertida. La estamos haciendo, y la empezaremos en septiembre".

Qué se sabe de Shrek 5

Shrek 5 tiene grandes novedades, Zendaya se une a la venerable serie de películas animadas como la hija de Shrek (Mike Myers) y Fiona (Cameron Diaz), también se une a Eddie Murphy, la voz de Burro.

La película de Universal y DreamWorks Animation tiene como fecha de estreno la navidad de 2026 y es la primera de la serie principal desde Shrek Forever de 2010.

Los veteranos de Shrek, Walt Dohrn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions: The Rise of Gru, Brad Ableson. Dohrn se inició en la franquicia como guionista de Shrek 2 y Shrek the Third, y como jefe de historia de Shrek Forever, una película en la que prestó su voz a Rumplestilskin. Vernon dirigió Shrek 2, Madagascar 2 y prestó su voz a Gingerbread Man (también conocido como Gingy).