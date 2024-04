El Bafici exhibirá "Adiós, Sui Generis", en copia nueva

Con el tiempo, el fastidio se solucionó, pero vino otro: la copia del film se fue decolorando, un problema típico de muchas películas de los ’70 mal conservadas . Y aquí viene el problema: ¿qué copia se habrá recuperado para mostrar en el Gaumont? ¿Acaso la que pasaba Octavio Fabiano en las trasnoches de su cine arte, y que cada sábado tenían unos fotogramas menos? La pregunta quedó pendiente, porque Bebe Kamin, el director de la película, no estuvo en la presentación.

Del resto, no hubo mayores agregados a lo que ya se ha ido anticipando en estos últimos días, y que recordamos aquí: los films se exhibirán en 13 salas y habrá unos 275 títulos, entre ellos “Les gens d’a coté”, de André Téchiné, con Isabelle Huppert y Nahuel Pérez Biscayart, que acaba de estrenarse en Francia y “Después de un buen día”, de Néstor Frenkel. Abundan los documentales sobre figuras de diversa importancia, como “Fuck You! El último show” (José Luis García siguiendo a Luca Prodan), “Maldita Eva” (Pablo Spatola sobre Eva Landeck, antecesora inmediata de María Luisa Bemberg), “Un tal Mario” (Mariana Mactas sobre su padre), “Sleeping with a Tiger” (Anja Salomonowitz sobre la pintora María Lassnig). el maestro George Willhelm Pabst, Jorge Polaco, Godard, Abelardo Castillo, Osvaldo Bayer, Luis Ospina y otros varios.