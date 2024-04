El creador de "Padre de familia" habló sobre el posible final de la serie animada

MacFarlane continuó: “Hubo un momento en el que pensé que era hora de concluir. En este punto, hemos alcanzado la velocidad de escape. No sé si hay alguna razón para detenernos en este punto a menos que la gente se canse . A menos que los números muestren que la gente simplemente dice: 'Eh, ya no nos importa Padre de familia'. Pero eso aún no ha sucedido”.

La cuarta temporada de Padre de familia debutó en 2005 en Fox, donde continuó transmitiéndose todos los años hasta su actual temporada número 22.

MacFarlane da voz a los personajes Peter Griffin, Brian Griffin, Stewie Griffin y Glenn Quagmire; con Seth Green como Chris Griffin y Neil Godman; Alex Borstein dando voz a Lois Griffin, Tricia Takanawa, Loretta Brown y Barbara Pewterschmidt; y Mila Kunis como Meg Griffin.

En noviembre de 2022, cuando el programa animado alcanzó su hito de 400 episodios, MacFarlane reveló su episodio favorito de todos los tiempos al portal The Hollywood Reporter.

“El episodio de Agatha Christie [“And Then There Were Fewer” de la novena temporada] es uno que se me viene a la mente”, dijo en ese momento. Sin duda fue divertido hacerlo”.