El INCAA oficializó los ganadores del Concurso de Largometrajes para Grandes Audiencias

Se trata de dos proyectos de ficción que recibirán un premio de u$s500.000 cada uno. La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y confirma el fallo del jurado emitido a fines de 2025

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó este lunes , a través del Boletín Oficial , los proyectos ganadores del Concurso de Largometrajes para Grandes Audiencias , una iniciativa lanzada en 2025 para impulsar la producción de películas de ficción destinadas al público masivo y fortalecer la industria cinematográfica nacional.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 5/2026 , firmada por el presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano , y ratifica el dictamen del jurado emitido el 23 de diciembre de 2025 , cuando se estableció el orden de mérito de la convocatoria.

Los proyectos seleccionados son “Te amo y hoy todo es hermoso” , presentado por Pasto S.R.L. , y “Las malas” , de Rebolución S.A. . Cada uno recibirá un premio de u$s500.000 , de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso.

El Concurso de Largometrajes para Grandes Audiencias , autorizado por las Resoluciones INCAA 406/2025 y 435/2025 , está dirigido a productores mayores de 18 años cuyas películas hayan alcanzado una amplia exhibición , con el objetivo de fomentar obras de alta calidad, competitivas y con potencial de llegada masiva .

Según consta en la resolución, la Subgerencia de Gestión Presupuestaria y Financiera confirmó que los ganadores no registran deudas con el INCAA , mientras que también intervinieron la Subgerencia de Promoción , la Gerencia de Políticas Públicas , la Gerencia General y la Gerencia de Asuntos Legales del organismo.

Dos proyectos con fuerte proyección

“Te amo y hoy todo es hermoso” es un largometraje dirigido por María Alché, ambientado en la Argentina de los años 50. La historia sigue a una niña que queda huérfana y se traslada a la ciudad en un contexto marcado por la muerte de Eva Perón y la proscripción del peronismo. A lo largo del relato, el film recorre su crecimiento, su militancia política y su vida afectiva.

Alché es actriz, guionista y directora, egresada de la ENERC y formada en Filosofía en la UBA. Entre sus trabajos se destaca Puan (2023), codirigida junto a Benjamín Naishtat, ganadora de la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, además de Familia sumergida (2018), premiada en festivales internacionales.

INCAA Los films abordarán desde la Argentina de los años 50 hasta relatos sobre comunidades trans.

El segundo proyecto ganador es “Las malas”, adaptación cinematográfica de la novela multipremiada de Camila Sosa Villada, que será dirigida por Armando Bó, ganador del Oscar por el guion de Birdman. La película tendrá como protagonista a la actriz española Karla Sofía Gascón.

La historia gira en torno a la Tía Encarna, líder de un grupo de trabajadoras sexuales trans, cuya rutina se ve alterada cuando decide adoptar a un bebé abandonado, poniendo en riesgo el frágil equilibrio de la comunidad. Entre los productores figuran, además de Bó y Sosa Villada, Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman, Natacha Cervi y Mercedes Reincke, entre otros.

Con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, el INCAA dio carácter formal al resultado del concurso, enmarcado en las políticas de fomento previstas por la Ley N° 17.741, que facultan al organismo a auspiciar concursos y otorgar premios para promover el desarrollo sostenido del cine argentino.