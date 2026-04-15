El jefe de Sony Pictures propone que los cines dejen de pasar tráilers antes de las películas: "Ni siquiera los ven"

Tom Rothman, instó a los dueños de cines a dejar de proyectar 30 minutos de tráilers y anuncios. Además pidió que se bajen los precios de las entradas.

El jefe de Sony Pictures , Tom Rothman , se presentó en la CinemaCon con una propuesta para los dueños de los cines: "Dejen de depender de la publicidad" .

En la conferencia anual de la industria de la exhibición cinematográfica que se celebra esta semana en Las Vegas, Rothman les dijo sin rodeos a los operadores de cine presentes en el Caesars Palace que debían reducir los tráilers y los anuncios publicitarios , que pueden durar aproximadamente 30 minutos antes incluso de que aparezcan los créditos iniciales.

“Eliminen la publicidad interminable y acorten sustancialmente los largos pre-shows”, dijo Rothman, quien funge como presidente y director ejecutivo de Sony Motion Picture Group , en el escenario del Coliseo mientras adelantaba los próximos estrenos del estudio.

Señaló que los cinéfilos habituales ahora llegan media hora tarde para evitar los lugares concurridos (algo que la reserva de asientos ha facilitado más que nunca). Rothman afirmó que esto significa que mucha gente "ni siquiera ve los tráilers" , lo que resulta en "atracciones desperdiciadas".

Rothman predijo que la taquilla de 2026, que ya se ha beneficiado de éxitos como Super Mario Galaxy: La Película y Project Hail Mary , repuntará con fuerza. Sin embargo, reconoció que la asistencia aún está por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La importancia de apostar por los estrenos en cines

Rothman ha sido un defensor acérrimo de la gran pantalla, presionando a los estudios para que adopten periodos de exhibición más largos para que las películas permanezcan más tiempo en los cines. Este fue un tema que Rothman retomó en CinemaCon, instando a los exhibidores a mantenerse firmes y comprometerse a no proyectar películas que rápidamente estén disponibles en plataformas de streaming o bajo demanda.

“Hay que ampliar los plazos de proyección”, dijo Rothman. “Sí, incluso si eso significa que no se pueden proyectar todas las películas”.

Además de abogar por la exhibición, Rothman prácticamente ha suplicado a Hollywood que invierta en nuevas historias junto con las franquicias ya existentes.

En un reciente artículo de opinión en el New York Times, por ejemplo, Rothman, el director de estudio con más años de servicio, escribió: "A pesar del éxito de las películas basadas en propiedades intelectuales ya existentes, la originalidad es esencial para el cine. Ni las salas de cine ni el arte cinematográfico en sí pueden sobrevivir sin al menos algo de originalidad. Al fin y al cabo, no se puede hacer una secuela de la nada".

La lista de estrenos de Sony incluye secuelas de Spider-Man y Jumanji, pero también producciones originales como la comedia familiar The Breadwinner y las adaptaciones literarias Klara and the Sun y The Nightingale.