El mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi para volver al Galatsaray

Cabe señalar que el exjugador de la selección espera poder llevar a sus hijas a vivir a Turquía, donde las niñas se encontraban escolarizadas. Por otro lado, Suárez debe llegar a un acuerdo similar con los padres de sus tres hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, quienes estarían negados a que sus pequeños abandonen su país y se muden a más de 12 mil kilómetros de distancia.

Mirtha Legrand se subió a la polémica y opinó del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi

Durante su estadía en Mar del Plata, Mirtha Legrand se metió en la gran polémica del verano y habló del escándalo que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez. En cuanto al "Wandagate", la "Chiqui" opinó: “Es raro todo. Hay chicos de por medio, eso me preocupa muchísimo”, expresó la conductora en diálogo con el programa Intrusos.

A su vez, sobre la relación que tuvo la actriz de Casi Ángeles con su nieto, Nacho Viale, expresó: “Sí, llegué a conocerla, era muy agradable”, dijo Mirtha que luego continuó con su relato y recordó un particular episodio.

"Me acuerdo que llegamos a un restaurante y estaban comiendo ellos. En un momento ella le tomó la mano y le dijo 'Nacho prometeme que no me vas a dejar nunca', y al poco tiempo se separaron", lanzó con picardía.