Fuerte cruce entre Eugenia y Selva en Gran Hermano: "Mentirosa, cizañera, embustera"

La palabra la tomó la santiagueña, quien apuntó con todo a la uruguaya: "Una insoportable, una cizañera, una embustera, no se hace cargo, hace que se sincericiden los otros y ella no es sincera con sus cosas. Es mentirosa".

"Siete años más que yo tiene Selva, parece mi hija, te juro", volvió a disparar Eugenia. "La que eligió nuevos rumbos es ella", le contestó la rubia.

"Es caprichosa, quiere llamar la atención todo el tiempo. Me hablan a mí y ella tiene que hablar por atrás, interrumpe todo el tiempo. No sé qué problema tiene. De chiquita, no sé, no le daban bola", continuó la santiagueña.

Del Moro interrumpió para intentar bajar el tono a la discusión: "Ustedes eran de las nuevas y estaban muy unidas en un momento". "Seee, unidas, pero yo sabía que era insoportable", contestó Eugenia.

"Yo me quedo muy tranquila porque todo se ve", cerró Selva, dando fin a la discusión.