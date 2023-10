Got Talent Argentina: una participante denunció acomodos

Una participante de Got Talent Argentina (Telefe) afirmó que hay ‘acomodos’ en el programa y generó polémica por sus dichos. Estefanía Careri se había presentado junto a su banda e interpretaron un tema propio. A pesar de haber recibido la cruz por parte de Abel Pintos , su performance logró convencer al resto del jurado y clasificó a la siguiente ronda. Sin embargo, nadie del canal volvió a llamarla para que se presentara. Además, confirmó que el final de esta edición ya está grabado .

La cantante mendocina, que había participado también de La Voz Argentina (Telefe) e incluso fue noticia por una pelea que tuvo con una compañera de equipo, habló en una entrevista y apuntó contra la producción del programa. “Después de pasar por dos realities, te volverías a meter a otro?”, le preguntó el conductor. “No me meto más. Ya pasé por dos, casi tres”, respondió Estefanía.

“¿Por qué dijiste casi tres? ¿Cuál iba a ser el tercero?”, le consultaron. “No sé si se puede decir... Me llamaron para que vaya a presentarme. Yo sabía que estaba (en referencia al reality) pero no me iba a presentar”, comentó. “Me presento con dos amigos, yo cantante pero era tipo una banda. Cantamos una canción mía y pasamos, pero era tanta la gente que se presentaba que había que hacer un filtro”, sostuvo.