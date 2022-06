El hijo de Valeria Mazza habló luego de la agresión que sufrió: "Estoy angustiado y triste"

Asimismo, añadió: "En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea. Estoy de acuerdo que la justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre. Mi mensaje es que quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias".

"No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos", expuso en diálogo con Hola!.

El segundo hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier fue operado en el Hospital Universitario Austral el pasado 8 de junio, en una cirugía que duró dos horas y, aunque al día siguiente recibió el alta médica, este miércoles volverá a pasar por el quirófano porque le encontraron una fisura en la parte delantera de la boca.

"La recuperación será lenta y esperemos que pueda llegar a correr el Campeonato Sudamericano en septiembre. Ya se perdió la primera etapa en Francia. Su vuelta dependerá de su evolución", señaló su padre, en relación a las competencias que se perdió el atleta a raíz de este incidente.

En tanto, Mazza aseguró que no piensa en dejar el país, pero espera que se tomen medidas para que ningún joven tenga que pasar por lo que vivió Tiziano.

"No siento ganas de venganza, pero me gustaría que, ya que esto le pasó a un hijo mío, y que ha tenido esta repercusión, lo usemos para que sea un 'basta'", declaró la modelo y empresaria.