Jenna Fischer, protagonista de "The Office", reveló que esta libre cáncer tras ser diagnosticada en 2023

La actriz habló más sobre su experiencia con el cáncer en una serie de diapositivas. “En octubre de 2023, publiqué una foto mía en Instagram preparándome para mi mamografía de rutina con un recordatorio en broma de 'cuidar el tiempo que pasa' al estilo de Michael Scott”, dijo.

“Después de que los resultados de esa mamografía no fueran concluyentes debido a la densidad del tejido mamario, mi médico me pidió una ecografía mamaria. Encontraron algo en mi seno izquierdo. Me ordenaron una biopsia. Luego, el 1 de diciembre de 2023, me enteré de que tenía cáncer de mama triple positivo en etapa 1. El cáncer de mama triple positivo es una forma agresiva de cáncer de mama, pero también responde muy bien al tratamiento”

Embed - Jenna Fischer on Instagram: "October is breast cancer awareness month. I never thought I’d be making an announcement like this but here we are. Last December, I was diagnosed with Stage 1 Triple Positive Breast Cancer. After completing surgery, chemotherapy and radiation I am now cancer free. I wanted a photo of myself in my patchy pixie looking happy and healthy to go along with this news. A big thank you to Angela Kinsey’s husband Josh Snyder for taking this photo. It’s just one example of the care they showed me during this journey. (More information in the slides above.)"