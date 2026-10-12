Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: nació su hijo con Nicolás Trombino y revelaron el nombre

La conductora dio a luz mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi. El bebé pesó tres kilos y la noticia fue confirmada por Ángel de Brito en sus redes sociales.

Jésica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez este domingo 11 de octubre, tras dar a luz a su primer hijo junto al empresario Nicolás Trombino . El nacimiento se produjo mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi, donde llegó al mundo el pequeño Kimi, que pesó tres kilos.

La noticia fue difundida por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta de X, donde compartió los primeros detalles del nacimiento. "Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos", escribió el conductor. Según informó Infobae, la pareja eligió el nombre Kimi para el recién nacido, quien se suma a la familia que ambos comenzaron a construir durante el último año.

La llegada del bebé representa una nueva etapa personal para la conductora, de 41 años, quien en los últimos tiempos decidió mantener un perfil más reservado y alejarse de la exposición mediática.

La relación entre Cirio y Trombino, de 43 años, se desarrolló lejos de las cámaras. El empresario se desempeña en el sector de los supermercados mayoristas y, según había contado la propia conductora, llevaban menos de un año juntos cuando se enteraron del embarazo. En abril, durante una entrevista con Teleshow, Cirio había revelado que la llegada del bebé no estaba en sus planes inmediatos.

"No fue planeado. Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien", había explicado.

La conductora también se había referido al entusiasmo de su pareja por convertirse nuevamente en padre, aunque aclaró que prefería mantenerse alejado de los medios. "Él prefiere mantener un perfil bajo, pero Nicky está feliz", había señalado.

Trombino ya tiene un hijo de una relación anterior, mientras que Cirio es madre de Chloe, de ocho años, fruto de su vínculo con el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

La conductora también se había referido al entusiasmo de su pareja por convertirse nuevamente en padre

Cómo reaccionó Chloe al embarazo de Jésica Cirio

Una de las primeras personas en enterarse de la noticia fue Chloe, la hija mayor de la conductora, quien recibió con entusiasmo la posibilidad de tener un hermano.

Según contó Cirio, la niña esperaba inicialmente que el nuevo integrante de la familia fuera una nena. "Chloe está feliz, quería una hermana", había relatado durante su embarazo. La propia conductora reconoció que también se sorprendió cuando supo que esperaba un varón, ya que hasta entonces su única experiencia de maternidad había sido con su hija.

"Me sorprendió enterarme de que era un varón, así que ahora estoy contenta por vivir algo nuevo, ya que con una nena tengo experiencia", expresó. De esta manera, la llegada de Kimi marca una nueva experiencia para Cirio, que vuelve a convertirse en madre ocho años después del nacimiento de Chloe.

Cómo transitó Jésica Cirio su segundo embarazo

Durante la gestación, Cirio mantuvo una rutina activa que incluyó entrenamientos de lunes a viernes, clases de yoga, partidos de pádel y caminatas de entre 40 y 50 minutos.

La conductora también explicó que vivió este embarazo de una manera diferente a la primera vez, cuando tenía 32 años, tanto por su edad como por el momento personal que atraviesa. En ese sentido, destacó su decisión de priorizar la tranquilidad familiar y mantener su vida privada lejos de la exposición pública.

"Fueron años difíciles de mucho dolor y aprendizaje, y ahora prefiero disfrutar de mi familia", había expresado.

Después de una extensa trayectoria televisiva que comenzó cuando tenía apenas 11 años, Cirio decidió alejarse de la pantalla y comenzar una nueva etapa laboral. Desde hacía aproximadamente un año y medio trabajaba en la empresa de un amigo, fuera del ambiente artístico.

Antes del nacimiento, la conductora había reflexionado sobre el significado que tenía para ella volver a ser madre y la posibilidad de comenzar una nueva etapa junto a Trombino.

"Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad", había manifestado.

Con el nacimiento de Kimi, Jésica Cirio amplía su familia y comienza una nueva etapa personal, acompañada por su pareja y su hija Chloe, mientras continúa priorizando su vida privada lejos de la televisión.