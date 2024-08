Kit Harington reconoce que el final de "Game of Thrones" fue "apresurado"

Cinco años después del final de Game of Thrones todavía queda en los fanáticos la sensación de que el final no estuvo a la altura. Ahora fue Kit Harington , uno de sus protagonistas quién habló al respecto.

Harington ha sido bastante honesto acerca de la dificultad que enfrentaron tanto él como el resto del equipo durante la última temporada de la serie. En una entrevista reciente con GQ, mencionó que al observar fotos de sí mismo en esa etapa, se veía agotado y sin energía para continuar con otra temporada. Esta fatiga colectiva, según el actor, influyó en la calidad de la narrativa, resultando en decisiones que no fueron del todo acertadas . A pesar de reconocer que el final pudo haber sido mejor, también indicó que no veía otra alternativa dado el estado en que se encontraban todos los involucrados.

"Creo que si hubo algún fallo en el final de Game of Thrones, es que estábamos todos tan cansados que no podíamos seguir más tiempo. Entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y quizás estoy de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Miro fotos mías en esa temporada final y parezco exhausto. Parezco agotado. No tenía otra temporada por delante”, explicó durante la entrevista.