La reacción de Lali Espósito al saludo viral del grupo de bailarines africano

Se trata del grupo africano Niudance, quienes se mostraron rodeados de instrumentos y con un cartel. La artista se encuentra en Río de Janeiro en un festival de cine.

La cantante y actriz Lali Espósito cumple este sábado 35 años y un grupo de bailarines virales le mandó un saludo, deseándole un lindo día. El video, que se viralizó en redes sociales, los mostró al aire libre con una foto de la argentina y hablándole a cámara expresándole que "la aman mucho".

Se trata del grupo @niudance_com, oriundos de África, conocido por subir contenido a su cuenta con este formato: el de saludos personalizados, con la foto impresa de la persona a la que le dedican el mensaje y cantando o hablándole directamente.

En esta ocasión, una docena de jóvenes frente a chozas de paja, con trajes tradicionales e instrumentos, le dijeron a Lali: “Feliz cumpleaños Lali Espósito, we love you so much”, se podía leer al fondo de la grabación escrito en un cartel.

La argentina, lejos de ignorar la grabación, reaccionó con un like mientras cientos de seguidores compartieron su emoción al notar que ella lo había visto.

Lali cumple 35 años: su festejo en Brasil

Espósito se encuentra en Río de Janeiro participando del Festival de Cine de Río, donde acompañó al director Benjamín Naishtat en la presentación de su última película Glaxo, donde interpreta a "La negra Miranda". El film cuenta con la participación de Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.

Horas antes de que se cumpliera su aniversario, compartió en sus historias de Instagram una secuencia de fotografías desde la habitación de su hotel y escribió en su canal de difusión: “Es mi cumple en un ratito 35!!! Que cosa eh! Estoy re feliz y agradecida a la vida! Gracias a ustedes por su cariño siempre!!!!”.