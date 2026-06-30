"La roca", un viaje a los recuerdos de infancia y los veraneos en Mar del Plata

El unipersonal “La roca”, de Ariel Gurevich, protagonizado por Nelson Rueda, vuelve el viernes 10 de julio a la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta.

"La roca" parte de una experiencia autobiográfica y evoca la figura paterna y la memoria, vistas a través del verano y Mar del Plata.

“La apuesta al teatro dentro de un contexto económico adverso es doble: es comunidad más que nunca al sostener una obra, probar lenguajes y al mismo tiempo sostiene espacios teatrales que necesitan material para continuar. Defenderlos hoy es defender la particularidad que nos caracteriza como país ejemplar en el ámbito teatral”, dice Nelsón Rueda, quien regresa con su unipersonal “La roca”, desde el viernes 10 de julio a la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta, Av Roque Saenz Peña 943.

Escrita y dirigida por Ariel Gurevich , la obra parte de una experiencia autobiográfica, la muerte temprana del padre del actor, y se expande hacia una reflexión sobre la figura paterna y la memoria, vistas a través del verano y Mar del Plata. Conversamos con Rueda.

Nelson Rueda: El entusiasmo de poder hacer “La Roca” pasa por diferentes lugares, es mi primer unipersonal y lo que el desafío actoral implica y sobre todo porque el material indaga sobre mi vida, sobre mi padre, que murió siendo muy joven, jovencísimo, volver a través del teatro a revivir aquellos veranos en Mar del Plata, ciudad que amo y que para mi padre fue muy importante en ese amor por herencia de su propio padre, mi abuelo.

P.: ¿Cómo es este retrato íntimo y social, esa conexión entre el duelo personal y la memoria colectiva?

N.R.: A través de las vivencias de esos años de veranos en Mar del Plata , de ese padre, sus costumbres, sus rituales y de una roca en especial. Con esa roca cada año vuelvo a conversar con una época, una clase social que esperaba el mes de enero para gozar de su merecido descanso, de una ciudad que convive con lo popular, con las clases acomodadas, con muchísimos hoteles gremiales que hospedan a sus trabajadores y un mismo mar que los une para celebrarse.

P.: En ese sentido, ¿cómo entran a jugar la cuestión de la clase social y el país?

N.R.: Mar del Plata representa como ninguna un sueño de los argentinos donde los más diversos sectores sociales puedan compartir el mismo mar. En especial a partir de la década del ‘60 cuando comenzó a funcionar como turismo en masas.

P.: ¿Cómo juega este cuerpo del hijo que se transforma en médium, soporte y archivo?

N.R.: El material propone ocupar el lugar del padre para entender. El padre cobra cuerpo a través del hijo y allí se produce ese diálogo inconcluso por la muerte temprana, en esa roca.

P.: ¿Cómo es la puesta de este unipersonal y cómo reconstruyen Mar del Plata como un personaje más?

N.R.: En la puesta , aparece un minidocumental a la madre, su mirada, su recuerdo, una entrevista donde aclara y reivindica el papel de madre y esposa en una época. También un contexto de familia, objetos que me marcaron en la infancia, un libro de lectura de quinto grado que se llamaba Espacio feliz. El acceso a esos materiales en el contexto social podía ser una pequeña fotografía de aquello a lo que podías acceder y luego como desde adulto logra leer pequeños gestos de la infancia.

P.: ¿Qué podés decir del teatro hoy, cómo es hacer teatro y cómo ves la escena?

N.R.: El teatro de hoy nos interpela en su lenguaje, acerca nuevos públicos, es sostener un bien preciado y de experimentación que nos representa como país desde el circuito independiente. La apuesta dentro de un contexto económico adverso es doble, es comunidad más que nunca porque al sostener una obra, probar lenguajes y al mismo tiempo seguir sosteniendo espacios teatrales que necesitan de eso para mantenerse y continuar. Siempre las nuevas expresiones artísticas han salido de estos espacios y defenderlos hoy es defender la particularidad que nos caracteriza y nos potencia como país que es un ejemplo en el ámbito teatral.