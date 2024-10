Lali Espósito habló sobre su conflicto con Javier Milei: ''Es re fuerte vivirlo''

“No espero, yo me entrego al flow. Fue impresionante, más allá de los números, me refiero a la calle. El día que salió, yo estaba en el aeropuerto y se me acercaban las personas a hablarme sobre la canción ”, agregó.

En relación al estilo musical de la nueva canción, diferente a otras de sus canciones, explicó: “Yo soy rockera de alma, pero a nivel musical fui por ese pop que me interpelaba y que sentía que no había tanto en el mundillo”, y añadió: “Canciones como ‘Disciplina’ eran un diferencial dentro de lo que había, pero cuando ibas a un show mío, es todo rock . La banda en vivo de paso a eso y quería traspasar eso al disco, que suene más como los shows en vivo”.

Su 'pelea' con Javier Milei y el llamado de Fito Páez

También se refirió al conflicto que tuvo y mantiene con el presidente Javier Milei: “Yo me había expresado el año pasado en Twitter y se empieza a armar quilombo. Me expresé, pero esta cosa del binarismo en el que vivimos, el que sí yo digo esto entonces es por qué pienso eso. Las veredas y las veredas de enfrente'', manifestó.

"Veo el funcionamiento y digo 'Ah mirá, cuando alguien o algo les molesta funciona así sea quien sea el que esté enfrente'. Te operan de esta manera, es re fuerte vivirlo en primera persona, cuando te sacan el velo de algo y decís: Qué fuerte", relató. Por otro lado, confesó: "Era un lugar nuevo para mí, me suelo reír y te mando a la mier… cuando algo no es verdad, no te toca la fibra íntima, pero estaba realmente sorprendida con la situación".

lali milei.avif El tuit viral de Lali Espósito en 2023.

A raíz de los cruces, comentó que Fito Páez se contactó con ella: “Me llama y me dice: ‘Tu campo de batalla siempre es el arte, si te querés ir a otro lado, perdés, porque lo tuyo es decir a través de la música’. Para mí, ese llamado fue muy importante, le agradecí por sus palabras”, y cerró: “A partir de ese momento, todo hacia adelante fue de un gran aprendizaje y de una mirada muy compasiva y de mucho amor para conmigo misma. Todo ese año cree el disco y salió ‘Fanático’ que es la primera canción”.

“Es una época que te invita todo el tiempo a desentenderte de vos mismo. Por momentos te crees que seguir al algoritmo es estar, pertenecer y que está bien porque es lo que funciona”, y continuó: “El arte tiene un montón de aristas como de artistas, están los que sigan el algoritmo y está perfecto y también están, de los que me encantaría formar parte, que cada tanto tiran una que no te esperabas”, describió sobre el proceso de creación de sus canciones.

Su próximo álbum

Además, aprovechó para revelar el lanzamiento de su próximo disco: “Voy a sacar un par de temas, pero mi gran deseo es no hacer tanto el chiste del single y adelantar la salida del disco completo. La obra completa habla, tiene una unidad que se entiende. Muy prontito se viene otra canción”.

Y también mencionó las posibilidades de volver a dar un show en un estadio: “Sería un sueño hacer un River, ya el Vélez fue muy fuerte. Siento que el ejercicio es entender que es una cosa que te excede, no me quito mérito, pero siento que hay algo más grande que uno”, y afirmó: “En el Vélez sentí que era una persona que transmito algo que hizo que toda gente elija y quiera estar ahí. Lo entendí perfectamente y la sensación fue esa”.

Concluyendo, dio detalles sobre su relación con Pedro Rosemblat: “Era Halloween, estaba espantosa. Me había disfrazado de un meme y cuando estás disfrazado no te das cuenta. Ahí no pasó nada, fue tiempo después, ahí lo conocí y estuvimos en buena onda como amigos”, y aseguró: “Este vínculo se dio así. No creo que los vínculos sean estáticos. Vamos en el flow del amor. Venía de un montón de tiempo de entenderme y de pronto darme cuenta que a veces estaba repitiendo mi propio discurso. Aceptar que estoy más para esto. El buen amor es lindo”, explicó.

Y por último, relató su vínculo con la Argentina: “Tenemos un montón de desgracias constantes, pero Argentina es un buen país. La pasamos bien, tenemos buenos amigos, familiares cercanos”, y terminó: “Somos un país bárbaro, me ha tocado trabajar en otros países, pero siempre estás pensando en Buenos Aires. Yo tengo mi familia en el interior y eso es la vida real”.