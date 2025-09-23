Llega a Universal+ un nuevo documental sobre el caso de Madeleine McCann, a 18 años de su desaparición







Esta impactante producción dirigida por el premiado realizador Simon Rawles (Untold) se destaca entre todas las investigaciones existentes por su acceso a material inédito.

La nueva serie documental llega el 25 de septiembre.

Universal+ anunció el estreno el 25 de septiembre en Latinoamérica de Madeleine McCann: The Prime Suspect, la serie documental sobre la desaparición, acontecida el 3 de mayo de 2007, de la pequeña Madeleine McCann, quien tenía 3 años cuando fue vista por última vez en una habitación de departamento de Praia da Luz, Portugal, en medio de unas vacaciones familiares se convirtieron en una pesadilla.

Esta impactante producción dirigida por el premiado realizador Simon Rawles (Untold) se destaca entre todas las investigaciones existentes por su acceso a material inédito, una mirada profunda y objetiva, y un enfoque renovado centrado en el principal sospechoso de la causa.

Cómo es Madeleine McCann: The Prime Suspect La atrapante serie documental no sólo esboza una cronología de los hechos y hace un recorrido por las diferentes figuras sospechosas del secuestro sino que también pone en primer plano cómo diferentes pistas derivaron en la presunta culpabilidad de Christian Brueckner, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena por abuso sexual. La producción cuenta con interesantes entrevistas a investigadores periodísticos que aportan otra mirada a un caso que sigue impactando.

En la línea de grandes trabajos documentales, Madeleine McCann: The Prime Suspect es un testimonio desgarrador acerca de cómo un hecho puede suscitar tantas hipótesis a nivel mundial, desde el secuestro hasta un posible accidente.

Los 3 datos del caso Madeleine McCann que impactaron al mundo El día fatídico. La niña británica Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 mientras vacacionaba con su familia en un resort turístico de Praia da Luz, Portugal. Los padres de la pequeña, Kate y Gerry McCann, fueron a cenar a un lugar cercano y dejaron a Madeleine y a sus hermanos menores en el departamento que habían alquilado. Al regresar, notaron que Madeleine había desaparecido. La investigación estuvo sujeta a diferentes hipótesis e incluso los padres de la niña fueron declarados sospechosos. Asimismo, se recolectaron numerosas pistas de presuntos testigos oculares que aseguran haber visto a Madeleine en diversas partes del mundo. Sin embargo, la pequeña nunca fue encontrada.

El ex inspector de policía que estuvo a cargo del caso, el portugués Gonçalo Amaral, escribió el libro Maddie, la verdad sobre la mentira, y generó una fuerte controversia que derivó en un freno en la publicación de su obra en Portugal. En su texto, Amaral asegura que los padres de Madeleine fueron responsables directos de su desaparición, mientras que ellos aseguraron, en 2010, que el libro no era más que un obstáculo en la búsqueda de su hija.

El caso en la actualidad. El documental se centra en el más reciente (y único) sospechoso hasta la fecha: Christian Brueckner. Luego del hallazgo de objetos por las autoridades que indican un posible vínculo con otras actividades delictivas, esta nueva fase de investigación apunta al hombre que, al momento de la desaparición de Madeleine, vivía en la zona de Praia da Luz. Brueckner se encuentra cumpliendo una condena por otro caso y podría ser liberado este mes. Cómo fue la desaparición de Madeleine McCann El 3 de mayo de 2007, la pequeña Madeleine McCann, de apenas 3 años, desapareció de un departamento turístico en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban a pocos metros. Lo que comenzó como una desaparición angustiante se convirtió en uno de los misterios más cubiertos, debatidos y tergiversados de las últimas dos décadas, con implicancias políticas, policiales y mediáticas.