López Luaces: "Vamos hacia un mundo cada vez más autoritario"

M.L.L.: De ver lo que era Nueva York y lo que es ahora. Hoy Manhattan es solo para clase media alta. Eso pasa en muchos lugares donde las clases ya ni se tocan. En Centroamérica donde la criminalidad es muy alta se han creado las “colonias” como aislamiento y refugio. Bueno, aquí están los barrios cerrados. Lugares que crean un falso sentimiento de seguridad. Finalmente, esa especie de country se vuelve algo así como un pequeño país.

P.: ¿Qué sucede en esa sociedad donde los países son centros comerciales y el mundo está dirigido por una Administración global de inversores?

M.L. L: Ya no hay ciudadanos sino valores que se compran y se venden. Según las capacidades que se tengan es el valor que se le adjudica. Se ha llevado la comercialización y el individualismo al extremo, se valora al ser humano por su capacidad económica y nada más.

P.: Usted, cómo George Orwell, usó la ciencia ficción a modo de advertencia.

A.L.L.: La ciencia ficción habla de lo actual, aunque la historia ocurra en el futuro. Orwell en “1984” adelanta lo que está ocurriendo. Estamos yendo cada vez más hacia estados autoritarios: Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos, Vox en España, etcétera. Y la gente va votando por eso, eligiendo gobiernos autoritarios. En 1548 Étienne de la Boétie en su “Discurso sobre la servidumbre voluntaria” observa que muchas veces la población elige tiranos para sentirse protegidos, aunque la esclavice. El personaje que habla de eso en la novela agrega que el poder emplea el deseo como un arma de subordinación.

P.: ¿Cómo construyó una novela que habla del desastre ecológico, feminicidios, mujeres para engendrar o para la prostitución, gobiernos de narcoestados?

M.L.L.: En mis novelas suelo partir de lecturas que unen diversos tipos de problemas. La gente ve el problema ecológico, por un lado, el racismo por otro, el feminicidio por otro. Kevin Bles y Lauren Berlant explican que todo eso viene de un mismo problema: el deseo de controlar al otro, de sentirse superior. La destrucción del planeta, los racismos y feminicidios surgen de ese deseo de controlar al otro. Leyendo a Amartya Sen, a Mark Fisher, a Franco Berardi, al Sayak Valencia de “Capitalismo gore”, vemos que hemos llegado a un capitalismo tan extremo que hasta la muerte se ha vuelto un bien económico.

P.: La novela muestra tanto el remate de mujeres por un narco, para procreación o prostitución, como “la máquina feminicida”.

M.L.L.: Los feminicidios están creciendo en todos los países menos en Guatemala, donde fueron capaces de controlarlos. En Alemania, Rusia, México, Estados Unidos, Argentina van en aumento año a año. Pensando en esto me pregunté qué pasaría si en el futuro esto no se frenara, si no se tiene la voluntad de parar la destrucción.

P: ¿Eligió dar a conocer el blog de Uxia, la hija de un capo narco, y las respuestas que le llegan, para hacer una novela coral?

M.L.L.: Quería que muchas voces hablaran de lo que estaba ocurriendo, que se contradijeran, que hubiera diferentes opiniones, que se enfrentaran, que pusiera en duda lo que otro ha sostenido. Uxia tiene que ver con algo que hoy está ocurriendo. En medio de la devastación y la marginalidad, en ciertos sitios, los únicos que escapan de ese mundo son los hijos de los narcos, que se van a estudiar en las mejores universidades de los Estados Unidos. Lo que muestra que los narcos se están volviendo un poder político en países marginales.

P.: ¿Cómo llegó al retrato íntimo del capo del marco?

M.L.L.: Leyendo informes, notas, reportajes. Sobre todo, en México, donde hay un gran periodista, Sergio González, Rodríguez, que murió hace un año, que publicó artículos, informes y notas donde describe en detalle estos terribles, feroces, brutales y opulentos personajes. mostraba como esos capos narcos lo que deseaban sobre todo era ostentar, aparentar, sentirse de clase alta por sus alhajas, mansiones, animales, sirvientes. Buscaban que, aunque encerrados, se los respetara socialmente. Su frustración era que no podían dejar de ser unos narcos.

P.: ¿Su distopía tiene que ver con la de “La naranja mecánica”?

P.: Hago referencia en general a toda la literatura que surge en lengua inglesa en los 70 y 80, y en especial a la novela de Anthony Burguess (en “Urbanización X” un personaje habla con el lenguaje nadsat de su novela), que describen la atracción de la violencia por la violencia. Y la violencia gratuita, aunque se la pinte de otra cosa, es uno de los grandes problemas del mundo actual. En Estados Unidos y en varios países de Europa no para de aumentar. Nadie sabe bien por qué. Nadie sabe determinar con precisión cuáles son las razones. Siempre se ha dicho que la gente roba, mata, porque es pobre, porque le faltan cosas, ¿entonces porque no deja de crecer la violencia en países donde no hay tanta pobreza? Pareciera que esa violencia actual proviene de frustraciones psicológicas, emocionales, en buena parte de la gente joven. En la novela me refiero a eso.

P.: ¿En qué está ahora?

M.L.L.: Siempre estoy trabajando en distintos géneros, ahora estoy en un libro de poesía, y comenzando una novela.