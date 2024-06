Los creadores de "Shōgun" ya saben cómo terminará la serie

Marks explica que "presentaron los primeros núcleos de: "No estamos seguros de que debamos hacer esto, pero si lo hiciéramos, así es como pensamos que podría comenzar". Y les dimos esa escena y sentimos que se movían así, ¡y se sintió realmente bien!". Kondo agrega que durante esa conversación, surgieron desacuerdos en torno a los personajes en el futuro, lo cual fue intrigante" porque si ya estaba generando una conversación y ya era algo en lo que queríamos entrar, entonces tal vez había algo allí ". Marks añade: "Había muchas preguntas que creíamos que aún estaban sin respuesta en la historia".

Shogun tiene un destino claro en mente

Al final del explosivo episodio final de Shogun , Lord Yoshii Toranaga (Sanada) salió victorioso, pero en realidad no lo vemos convertirse en Shogun. "El personaje principal no se convierte en el personaje principal", dice Marks, pero señala que el libro de Clavell había sido cubierto, por lo que "no hay caminos hacia donde vamos".

De cara al futuro, Marks y Kondo se basarán en los anales de la historia, buscando inspirarse en los personajes de la vida real que inspiraron el libro de Clavell, y han comenzado "realmente simplemente a construir eso juntos en una forma que comenzó a sentirse como, 'Oh , Creo que tenemos que hacer esto. Creo que realmente nos encanta esta idea'”. La pareja no está de ninguna manera desorientada, ya que ya tienen un final para la serie en mente, revela Marks: “ Sabemos cómo termina todo esto en el momento final. Y una vez que vimos ese momento, dijimos: 'Oh, ahora tenemos que llegar a eso'. Ahora tenemos que hacer eso'... Creemos que tenemos algo que es emocionante y sorprendente ”.

Shogun, está ambientada en el Japón medieval a principios del siglo XVII y está protagonizada por Sanada como Lord Yoshii Toranaga, que lucha por sobrevivir contra el Consejo de Regentes que busca su destrucción en una época de agitación política. El piloto inglés de un barco europeo abandonado, John Blackthorne (Cosmo Jarvis) , podría guardar los secretos que inclinan el equilibrio de poder. Su destino pronto se entrelaza con el de Toranaga y el de su traductora, Toda Mariko (Anna Sawai), una misteriosa noble cristiana.